Dansk kendispar afslører kønnet

Nu løfter Laila Friis-Salling og Mads Madsen sløret for, om de skal have en dreng eller pige

I slutningen af oktober afslørede den tidligere skiløber og ’Vild med dans’-deltager Laila Friis-Salling og kæresten, skuespilleren Mads Madsen, at de skal være forældre til maj 2020.

27-årige Mads og 34-årige Laila har dannet par siden 4. december sidste år, og nu kan de afsløre kønnet på deres kommende barn.

- Vi skal have en lille pige. Det er så dejligt, fortalte en glad Mads til Ekstra Bladet i aftes på den røde løber til julefilmen 'Last Christmas’.

- Det er ret vildt at vide det nu, så ved man lidt, hvad vi skal forvente, og man kan begynde at købe lidt ting, fortsatte han.

- Vi har ikke fundet et navn endnu, da vores liste stort set var drengenavne. Ikke at vi troede, vi skulle have en dreng, vi havde bare nemmere ved at finde drengenavne, forklarede Laila, som indtil videre har haft en rigtig god graviditet.

- Jeg har det så godt, og jeg er ikke ramt af nogen gener. Jeg havde dog virkelig glædet mig til at få nogle cravings, men jeg har kun fået frugt-'cravings', så det er lidt kedeligt, synes jeg. Jeg har kun lyst til banan og æble og sådan noget, grinede hun.

Flytter sammen i Holbæk

Laila og Mads deler endnu ikke samme adresse, men når den lille ny kommer til verden til maj, bliver det anderledes.

- Vi flytter op i Lailas hus i Holbæk, så snart hun går på barsel. Så vi er ved at indrette børneværelse og har købt autostol og alt det der, fortalte Mads.

- Vi bor jo nærmest stort set sammen i forvejen, fordi Laila studerer i København, så hun er her alle dage på nær to, så det er ikke, fordi det bliver den helt store omvæltning at flytte sammen i huset, forklarede han.

I år bliver også sidste jul, de to skal fejre hver for sig, inden de bliver en familie på tre.

- Jeg fejrer jul i Grønland, og Mads bliver her i Danmark. Men til nytår flyver han så ned til mig. Det bliver sidste jul hver for sig, så det bliver også rigtig hyggeligt til næste år, når vi skal være en lille familie, lød det fra Laila.

