Dansk kendispar afslører stor sorg

I en længere periode har Henrik Jyrk og Suriya Sørensen kæmpet for at få børn - dog uden held

Michelinkokken Henrik Jyrk, der er ejer og køkkenchef på den anerkendte restaurant IBU, og S.O.A.P-stjernen Suriya Sørensen bærer rundt på en stor sorg.

I en længere periode har parret, der har været sammen i syv år, kæmpet for at udvide familien med børn, men trods gentagne forsøg uden held.

Det afslører Henrik Jyrk i aftenens udgave af TV3-programmet 'Til middag hos...', hvor han inviterer de tre kokke Kenneth Nielsen, Michael Museth og Patrick Godborg på middag.

- Vi har prøvet. Vi har haft svært ved det, men vi går stadig og håber på, at vi en dag får børn. Vi har ikke lagt det på hylden, men pauset det lidt, fordi til sidst blev det en stressfaktor for os, at vi skulle have børn, og folk spurgte: 'Har du fået børn, har du fået børn?', siger han og fortsætter:

- Det er hårdt psykisk. Det er ikke så hårdt psykisk for mig. Men det er det for min kone. Det er hårdt, og man ved ikke, hvad der sker. Hun skal gå til undersøgelse hver uge og alt det her. Så vi har ikke lagt det på hylden, men kommer det, så kommer det, og hvis ikke, så skal vi også nok få et godt liv uden børn - det bliver bare et andet liv. Det er vi også indstillet på, siger han ærligt i programmet.

Henrik Jyrk er onsdag hovedperson i TV3-programmet 'Til middag hos...'. Foto: Nent Group/Bjørn Jakobsen

Dropper behandling

Til Ekstra Bladet fortæller Henrik Jyrk, at han og Suriya Sørensen ikke længere går i fertilitetsbehandling, men at de fortsat har et stort ønske om at få børn.

- Vi har gået i fertilitetsbehandling. Vi gør det ikke lige nu, men holder en pause og prøver ikke aktivt nu. Det har vi lagt på hylden, fordi det er hårdt for min kone. Der er mange hormoner og tjek, og min kone havde brug for en pause. Det har jeg fuld forståelse for, siger han og fortsætter:

- Jeg kan ikke gøre så meget andet end at være der for hende. Vi tænker stadig på at få børn, men det skal heller ikke være en byrde. Det skal jo være en fornøjelse, og så håber vi jo selvfølgelig, at det stadig sker.

S.O.A.P-stjernen ønsker sig at få børn, men hun og manden Henrik Jyrk har meget svært ved det. Foto: Rene Schütze

Henrik Jyrk fortæller samtidig, at han og Suriya Sørensen har valgt at være åbne omkring deres fertilitetsproblemer, fordi han ikke mener, at det skal være tabubelagt at fortælle om.

- Min kone og jeg har jo gjort op med os selv, at vi ikke vil holde det hemmeligt. Hvis folk spørger, så vil vi gerne svare, hvorfor vi ikke har børn, i stedet for at vi kommer med alle mulige undskyldninger. Det kan nemlig være et stort tabu forbundet med det, og det synes jeg er synd, siger han og fortsætter:

- Det er selvfølgelig ikke noget, jeg går hen og siger til fremmede: 'Jeg hedder Henrik, jeg kan ikke få børn'. Men jeg vil gerne tale om det, hvis folk spørger, og vi har valgt at være ærlige omkring det. Jeg synes, det er rart at italesætte det i stedet for at bære rundt på det alene og i stilhed.

De andre gæster i 'Til middag hos...' mener, at Henrik Jyrk er meget modig, fordi han åbner op om et svært emne. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Vil bryde tabu

Henrik Jyrk håber da også, at hans deltagelse i 'Til middag hos...' kan være med til at skabe øget fokus på emnet.

- Jeg er ikke sådan en, der siger, at jeg vil redde hele verden ved at tale om det, men jeg håber, at det kan være med til at bryde et tabu. Det er begyndt at blive et hyppigt problem for mange mennesker i Danmark og i hele verden. Det bliver sværere for folk, så man skal ikke se det som noget tabu, siger han og fortsætter:

- Jeg håber da, at folk hjemme i stuerne vil tænke, at de ikke er alene, og at der også er andre, der har sådan nogle problemer. Vi er ikke alene med ikke at have børn, og derfor håber jeg, at der er nogen, der kan spejle sig i vores historie, siger han.

Henrik Jyrk og Suriya Sørensen mødte hinanden for syv år siden i forbindelse med, at S.O.A.P-stjernen var med i TV3-programmet 'Masterchef', som Jyrk var en del af. Året efter blev de gift.

Suriya og Henrik Jyrk fandt sammen for syv år siden. Foto: Rene Schütze

