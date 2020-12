Dansk kendispar tager stort skridt

De seneste uger har kæresteparret bestående af 'Vild med dans'-stjernen Asta Björk og realitydeltageren Jonass Jannec været på boligjagt.

Selvom de kun har været kærester i få måneder, ønsker de nemlig at finde et fælles hjem, hvor de kan opbygge en hverdag sammen.

Efter få ugers søgen er det nu lykkes.

- Vi har faktisk købt en lejlighed, og vi flytter ind til februar. Det er i Kokkedal. Lejligheden er så fin, og jeg glæder mig helt vildt, fortalte Asta Björk, da hun lørdag aften indtog den røde løber til 'Vild med dans' med sin dansekollega Mille Funk.

Her fortalte danseren, der oprindeligt kommer fra Island, at lejligheden rummer to værelser og 75 kvadratmeter.

Asta Björk dansede i år med dj og producer Faustix. Foto: Mogens Flindt

At parret ender i Kokkedal er ikke tilfældigt. Det er nemlig Asta Björks nu tidligere dansepartner Faustix, der har anbefalet området til parret.

- Faustix havde anbefalet området virkelig meget, fordi han bor der og er så glad for det, fortalte hun og fortsatte:

- Vi havde været ude at kigge alle mulige steder, og der var mange byer, jeg ikke kendte. Så når en, man kender, anbefaler det, fordi der er så skønt, og stranden er dejlig, så kunne det bare noget, sagde hun videre.

Parret glæder sig nu til at flytte ind og gå i gang med forskellige gør det selv-projekter - blandt andet at renovere badeværelse.

