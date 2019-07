Dansk mega-investering til grin: En pinlighed!

Det hegn, der lige nu er i gang med at blive opført langs hele den dansk-tyske grænse, for at holde vildsvin, der kan være smittet af afrikansk svinepest, ude af det danske kongerige, skaber igen heftig debat.

Det sker, efter at en ny dokumentar på den tyske tv-station NDR gransker hegnet og undersøger, om det egentlig virker efter hensigten.

Det skriver Politiken.

I dokumentarserien bliver hegnet blandt andet beskrevet som 'verdens løjerligste hegn'. I grænselandet er flere borgere rasende over hegnet, der kommer til at koste over 69 millioner kroner at sætte op.

I dokumentaren fortæller Carsten Leth Schmidt fra det tyske mindretal i Danmark ifølge Politiken, at han synes 'hegnet er forfærdeligt', mens Flemming Meyer fra det danske mindretal i Sydslesvig siger, at 'hegnet gør én i dårligt humør'.

Delstatens miljøminister, Jan Philipp Albrecht, forklarer i NRD's serie, at hegnet tilmed 'intet hjælper'.

Her ses hegnet, mens det er i gang med at blive opført. Foto: Peter Hove Olesen

I serien diskuteres det også, hvor højt vildsvin egentlig kan springe, da flere eksperter mener, at hegnet ikke vil forhindre vildsvin i at springe over på den anden side.

Hegnet er 1,5 meter højt, men ifølge Naturstyrelsen kan vildsvin ikke springe så højt. Vildsvineeksperten Nora Peiker sår dog tvivl om den påstand.

- Men mærker en vildsvineorne duften af en so på den anden side hegnet, skal den nok finde ud af at komme derover. Det er jeg sikker på, siger eksperten i dokumentaren.

I den tyske dokumentar har hverken borgere eller eksperter meget til overs for det nye hegn. Foto: Peter Hove Olesen

Helt til grin

Konklusionerne i dokumentaren har skabt heftig debat på de sociale medier herhjemme.

På Politikens Facebook-side vælter det ind med kommentarer efter omtalen af den tyske dokumentarserie, og her er det langt fra alle, der synes, at hegnet er en god idé.

'Det hegn er da også helt til grin', skriver en.

'Endnu en dansk pinlighed', skriver en anden.

'Vi danskere griner ligeså højt - måske med undtagelse af de ganske få politikere, som mener, det er det rigtige'.

'Symbol-idioti på linje med håndtrykspåbud, omfartsveje og Tullebaner. Nok værd at pille det pjank ned'.

Fakta om Vildsvinehegnet Hegnet strækker sig over 67 kilometer langs den dansk-tyske landegrænse. Det ventes, at hegnet står færdigt sidst på efteråret, og at prisen løber op i 69,5 millioner kroner. I hegner er der små huller på 20 gange 20 centimeter til små dyr, og langs alle veje er der huller på cirka 1 kilometer. Formålet med hegnet er at holde vildsvin, der kan svære smittet med afrikansk svinepest, ude. Kilde: Politiken Vis mere Luk

At vi i Danmark nu har fået en ny regering, kommer tilsyneladende ikke til at betyde noget for planerne om vildsvinehegnet.

Den tyske avis Der Nordschleswiger har spurgt fødevareminister, Mogens Jensen, ind til hegnet i forbindelse med NDR's dokumentarserie.

Han forklarer, at 'det færdiggøres' efter planen, og at det ville være en 'økonomisk katastrofe', hvis den afrikanske svinepest kommer til Danmark, og at hegnet dermed er en nødvendighed.