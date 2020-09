Dansk nøgenprogram chokerer i udlandet: - Det er misforstået

'Ultra smider tøjet' skaber nu heftig debat i udlandet. Deltageren Morten Klein afviser, at programmet skulle være for grænseoverskridende for børn

DR's børneprogram 'Ultra smider tøjet' har de seneste uger skabt heftig debat - ikke bare herhjemme, men også i det store udland.

For eksempel har både The New York Times og The Telegraph omtalt programmet, hvor hensigten er at sætte fokus på helt almindelige kroppe og deres forskelligheder.

Men programmet er bestemt ikke faldet i god jord hos alle.

Programmet, der på dr.dk beskrives som et program for børn på syv år og opefter, har for eksempel nået det tyrkiske medie TRT World, der har lavet et nyhedsindslag om DR-programmet. Her har de blandt andet samlet en masse reaktioner fra tyrkiske brugere på Twitter, og her bliver der ikke holdt tilbage med kritikken.

'Den syge agenda, hvor man forsøger at normalisere pædofili, vinder frem med foruroligende hastighed,' lyder en af kommentarerne i indslaget.

'Jeg kan ikke forstå, hvorfor mennesker gerne vil normalisere sådan et moralsk fordærv,' skriver en anden.

'Det her er godt nok et trist syn,' skriver en tredje.

Ekstra Bladet har været i kontakt med 61-årige Morten Klein, som er en af de modige danskere, der valgte at stille sig frem i nøgenprogrammet.

Han har svært ved at sætte sig ind i kritikken, der nu kommer fra udlandet.

- Det her er jo et program, som skal være med til at lære børn, at kroppe kan se forskellige ud. Det er godt, at børn kan få et indblik i, at man ikke er forkert, bare fordi man måske ikke har en stor tissemand eller store bryster, siger han.

Fniste i starten

Morten Klein fortæller, at han oplevede, at børnene, der var med i panelet, da han deltog i programmet, tog rigtig godt imod det og lærte meget af at være med.

- De børn, der sad i panelet, var nok omkring 12-13 år, og de fniste i starten, og der var lidt akavet stemning. Men så opdager de jo så, at jeg for eksempel mangler det ene ben, og at der er en i panelet, der har stomi, og det spørger de nysgerrigt ind til, og det er jo netop det, der er pointen med programmet - at man bliver klogere på kroppens forskelligheder. Det handler jo ikke om nøgenhed eller sex. Det er helt misforstået. Det er kroppen i sin helhed, så jeg synes, at kritikken er kørt helt af sporet, siger han og tilføjer:

- Jeg har vist min tissemand på DR Ultra, men det var ikke den, der var i fokus. Det var mit elektriske ben (protese, red.), hvorfor jeg havde den og ikke et ben. Om jeg ikke havde ondt, hvad jeg kunne og ikke kunne. Der var ingen ende på sunde, nysgerrige spørgsmål, siger han.

Morten Kleis stillede sig nøgen frem i Ultras nøgenshow. Foto: Lise Porsmose/House of Art

- Hvad tænker du omkring den kritik, der nu for eksempel florerer i tyrkiske medier og på sociale medier?

- Jeg tænker, at vi er forskellige kulturer, så jeg kan godt forstå, at de ser anderledes på det. Men jeg synes, det er helt forkert, at de forbinder det med pædofili. Det har jo intet med det at gøre, og vi er nødt til at acceptere, at vi har et andet frisind og en anden kultur her, ligesom at vi heller ikke kan trække vores kultur ned over dem.

Peter Skaarup, der er gruppeformand i DF, har tidligere kritiseret DR Ultra-programmet. Foto: Ernst van Norde

Skaarup: - Det er et misbrug Også I Danmark har programmet vakt kritiske røster. Blandt andre hos Peter Skaarup (DF). 'Jeg er dybt rystet over, at nogen på DR Ultra kan få den tanke, at småbørn skal undervises i tissemænds former – det samme gælder det tilsvarende program om tissekoner – allerede i en alder af 7 år. Hvad handler det egentligt om? Hvad skal småbørn i øvrigt få ud af at kigge på voksnes kønsorganer, når deres egne jo slet ikke er udvoksede eller færdigformet fra naturens side?,' skrev han blandt andet i et debatindlæg på Ekstra Bladet. Den kritik giver Morten Klein dog ikke meget for. - At han fokuserer på tissemænd, er hans problem. Det er slet ikke det, som det handler om. Så jeg synes, hans kritik er helt forkert. Det er en dumhed og en forfejlet måde at få stemmer på. Fredag har Ekstra Bladet været i kontakt med Peter Skaarup for at høre, hvad han tænker om kritikken, der er blusset op i udlandet, og den kritik, som Morten Klei retter mod ham. - Jeg står ved, at når DR deklarerer, at det her er tilladt til børn ned til syv år, så bliver det for tidligt at fylde små børns hoveder med tissemænd. Det hører sig ikke til. Man kunne gøre det på en anden måde, siger han og fortsætter: - At tyrkiske medier tager den op er fra et andet synspunkt, er så noget helt andet, for deres præmis køber jeg slet ikke. For mig handler det om at beskytte vores danske børn, og jeg synes, at det havde været mere passende, hvis det her program henvendte sig til børn i puberteten. Det andet bliver for meget. Det er dybt upassende, at man som syv-årig skal vurdere midaldrende mænds tissemænd på DR's børnekanal. Det er for langt ude, og jeg tænker 'hvorfor'? - Men kan man ikke også lære noget af det her program, som Morten Kleist siger, uanset om man så er syv eller 13? - Jeg synes da sagtens, man kan lære noget af det. Det synes jeg bestemt, og jeg synes også, at DR skal kunne gøre det. Men der, hvor jeg hopper er, at børn er uskyldige legende væsener. De skal ikke proppes med det på det tidspinkt. Det skal komme gradvist og legende, siger han og tilføjer: - Jeg synes, det er misbrug, at DR bruger en børnekanal til sådan noget. Vis mere Luk

Fornyet selvtillid

Ifølge Morten Klein, der mistede sit ben i en ulykke i 2015, har det også givet ham selv noget meget positivt at være med i programmet.

- Jeg mistede benet for fem år siden, da en lastbil kørte over for rødt og ramte mig. Hele min identitet blev revet væk, for jeg plejede at være enormt aktiv. Pludselig fik jeg meget dårligt selvværd, og jeg kæmpede virkelig med en række ting, siger han og tilføjer:

- Men programmet har virkelig hjulpet mig til at acceptere, at jeg nu er Morten med et ben. Jeg fik meget ud af det som menneske, og så er det jo bare skønt, at børn også kan bruge det til at blive klogere på kroppens forskelligheder. Men det har hjulpet mig til at komme videre med mit liv og acceptere, hvem jeg er.

- Før havde jeg det for eksempel svært ved at gå i svømmehallen og vise mig nøgen, fordi jeg følte mig forkert. Men nu tør jeg stå frem og vise, hvordan jeg ser ud, og selvværdsfølelsen er oppe.

Morten Klein var meget aktiv, inden han mistede sit ben i en ulykke. I dag har han atter fundet en måde at dyrke sport trods sit handikap. Privatfoto