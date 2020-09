Dansk nøgenshow rammer mediegigant

The New York Times, en af verdens største medier, har nu fået øjnene op for DRs børneprogram 'Ultra smider tøjet'.

Et program, hvor man forsøger at sætte fokus på helt almindelige kroppe.

Artiklen fra det enorme medie indledes med en scene fra et afsnit af serien, hvor værten Jannik Schow forbereder børnene på, hvad de skal til at se.

'Efter at have diskuteret det i skolen i flere dage forinden, vidste børnene, hvad der ventede. Hr. Schow gav et lille nik, og de voksne smed deres kåber.

Med front mod børnene og kameraerne stod de helt nøgne som statuer med armene foldet om på ryggen'.

Se også: Her er DR's Disney-dræber

Forebyggende

Programmet skal ifølge DR bruges til at uddanne børn om kroppen og dens udformning, mens det også skal forebygge 'body shamming'.

Ikke alle har taget lige positivt i mod det dog.

I forrige uge rettede gruppeformand i Danske Folkeparti, Peter Skaarup, en forarget kritik mod programmet.

'Jeg er dybt rystet over, at nogen på DR Ultra kan få den tanke, at småbørn skal undervises i tissemænds former – det samme gælder det tilsvarende program om tissekoner – allerede i en alder af 7 år. Hvad handler det egentligt om? Hvad skal småbørn i øvrigt få ud af at kigge på voksnes kønsorganer, når deres egne jo slet ikke er udvoksede eller færdigformet fra naturens side?,' skrev han blandt andet i et debatindlæg på Ekstra Bladet.

Læs hele indlægget her:

Se også: Dybt rystende, at DR underviser børn i tissemænd

'Intet med sex at gøre'

Kritikken giver programmets vært Jannik Schow ikke meget for.

- Måske er der nogen, der er sådan, 'åh gud, de blander nøgenhed og børn.

- Men det har intet med sex at gøre, det handler om at se kroppen som naturlig på den måde, som børn gør.

Se også: Ungt stjerneskud i storfilm: Kan du se, hvem han ligner?