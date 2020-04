Dansk organisation raser over 'Tiger King': - Det er ikke værdigt

World Animal Protection Danmark er bekymrede for, om man kan komme til at glemme de vilkår, vilde dyr lever under i fangenskab

De fleste i Danmark har efterhånden fået set den populære dokumentar 'Tiger King', der sendes på Netflix.

Det er dog slet ikke alle, der mener, at der er tale om en fantastisk dokumentar.

Hos World Animal Protection Danmark fortæller Stephanie Kruuse Klausen, der er kampagneansvarlig i organisationen, at de er nervøse for populariteten af dokumentaren.

'Jeg kan frygte, at en serie som ’Tiger King’ får fokus væk fra det, der i virkeligheden er galt i det samfund, som serien foregår i. Og det er ikke hvem i serien, der burde sidde buret inde, men derimod hvor mange tusinde dyr, der meningsløst bliver avlet til et liv bag tremmer', lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Dyr som pengemaskiner

Hun mener, at det kan give et forkert indtryk af, at dyrene lever under dårlige kår for at generere penge til ejerne.

'Dyrene udnyttes på grund af grådighed og penge og gennemgår ekstreme lidelser hele deres liv. Mange af dem oplever kun verden gennem metaltremmer og vil aldrig været egnet til at blive udsat i det fri. Det er simpelthen ikke et liv, der er værdigt for nogen væsner'.

Det er for organisationen vigtigt at pointere, at uanset hvor sjovt og vildt det kan se ud i dokumentaren, er det ikke et liv, der er værdigt for vilde dyr.

'Tigre og andre store kattedyr er og bliver vilde dyr, der ikke bør spærres inde for menneskers underholdnings skyld. Efterspørgslen på at opleve de kære små tigerunger tæt på fører til speedavl, hvor ungerne tages fra deres mor få dage efter fødslen for at blive vænnet til menneskekontakt, før de skal bruges som selfierekvisitter for turister. Det ser man i serien fra USA, men den slags sker mange steder i verden. Det er en grusom industri. Vilde dyr er ikke underholdning', forklarer Stephanie Kruuse Klausen.

Bliver udskiftet

Det er ifølge hende ekstremt stressende for ungerne at skulle røres og klappes af turister allerede som helt unge, fordi de i naturen ville have været tæt sammen med deres mor de første to år af deres liv.

Ifølge Stephanie er der også en kynisk tilgang til ungerne i de parker, vi ser i 'Tiger King'.

'Allerede omkring 12-ugers alderen er ungerne vokset for store til, at det er sikkert for turister at interagere med dem. De bliver i stedet fluks udskiftet med nye unger'.

Når tigre lever så tæt sammen påvirker det også deres adfærd og psyke.

'Tigre i fangenskab bliver typisk stuvet sammen i alt for små bure eller betongrave på en brøkdel af den plads, de ville have i naturen. På grund af de unaturlige leveforhold, der ikke kan opfylde dyrets behov, udviser dyrene ofte adfærd, der afviger fra den normale såsom at vandre hvileløst frem og tilbage eller bide sig selv i poterne eller halen'.

