Dansk radio fyrer alle værter

Tirsdag var en trist dag for NRJ og MTV Radio.

For på en dag hvor dronningen opfordrede til sammenhold, fik flere kendte danskere den triste besked, at der desværre ikke længere er råd til dem.

Årsag? Svigtende annoncesalg grundet coronavirus.

Det bekræfter medejer Philip Lundsgaard.

- Det er desværre sandt, siger han til Ekstra Bladet.

Bemærkede du detaljerne bag dronningen?

Han bekræfter, at det er alle værterne, der er blevet opsagt. Dermed også navne som 'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson, modellen Oliver Bjerrehuus og DJ Nicoline Toft.

Han angiver et svigtende annoncesalg som årsag til fyringerne. Typiske reklamer på NRJ og MTV Radio er eksempelvis biografer og museer, der vil reklamere for en udstilling. Når alt holder lukket, mærkes det på økonomien.

- Vi har nærmest ligget grædefærdige, min partner og jeg, men der var ikke andre muligheder. Det er meget trist, men vi håber, der bliver bedre tider, så vi kan ansætte dem alle igen om et halvt eller et helt år. Men lige nu er vi nødt til at se på den korte bane, ligesom regeringen gør, siger Philip Lundsgaard.

'Paradise Hotel'-værten er blandt de fyrede. Foto: Linda Johansen

Vil fortsat udkomme

Han understreger, at man fortsat vil udkomme med radio, der dog bliver non-stop musik tilsat reklamer, som han formulerer det.

- Radioen kører videre med ren hygge, og jeg har kontaktet alle vores kreditorer og bedt om udskydelse, siger han og fortsætter:

- Vi gør alt for ikke at lukke. Lige nu kører vi non-stop musik med de reklamer, der er. Det er alle, der bliver ramt af det her, og det kan mærkes. Vi reklamerer også for fysioterapeuter og kiropraktorer, men de har også lukket, siger han og vender igen tilbage til de virkelige ofre i denne sag: de værter, der nu står uden job.

- De var meget kede af det allesammen. De fleste kom med forslag til, hvad man kunne gøre, men vi kan ikke gøre andet end at afskedige dem. Det var med tårer i øjnene, det var en rigtig hård dag i går. Vi har et fantastisk team, og de havde lige fundet rytmen allesammen. Det er simpelthen så ærgerligt, sukker han.

Dronning Margrethe: - Det er tankeløst at holde fester

Philip Lundsgaard oplyser, at enkelte har en måneds opsigelse, og at de værter fortsat vil lave lidt for radioen. Oliver Bjerrehuus, Rikke Gøransson og Nicoline Toft er ikke iblandt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Oliver Bjerrehuus og Rikke Gøransson.