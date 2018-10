Dansk reality-babe: Jeg stalkede min flirt

Datingscenen i 2018 er blevet for overfladisk, og derfor forsøger en stribe danske unge i de kommende måneder at finde kærligheden i det populære britiske tv-koncept 'Love Island', som er blevet købt af TV3, der laver en dansk version.

- Jeg er både træt af mig selv for at være sindssygt overfladisk, og så er jeg træt af fyrene, som også er sindssygt overfladiske. Det er begge dele, lyder det fra 22-årige Emilie Thorup, som er blandt deltagerne i den danske udgave.

Hvad er 'Love Island' 'Love Island' har kørt i fire sæsoner i Storbritannien, hvor programmet har manifesteret sig som de tabloide mediers yndlingsshow nummer ét. Efter en ordinær første sæson med 'blot' 500.000 seere er programmet kun vokset i popularitet. I den fjerde sæson så hele fire millioner briter med. I 'Love Island' prøver 10 unge mænd og kvinder at finde kærligheden. De danner par og sover under samme tag i små to måneder. Løbende kommer nye deltagere ind. Og her får man at se, om parrenes relationer er stærke nok til at modstå fristelserne. Den, der ikke har en partner, ryger hjem til Danmark. I modsætning til andre programmer er seerne hjemme i stuerne med til at trække en lang række beslutninger i relation til programmet via en app. Vis mere Luk

Stalkede sin fyr

Emilie Thorup fortæller, at hun går efter den klassiske fuckboy, når hun kigger fyrene til festen ud.

- De er lidt småpsykopatiske, og jeg tror bare, at jeg har en ting med at falde for dem, der er lidt 'raving mad'. For det er jeg også selv. Jeg er cray cray. Der er ikke så meget andet at sige end, at jeg har nogle idéer engang imellem, som måske ikke er så smarte. Jeg er vel lidt skør oveni hovedet.

- Har du et eksempel på det?

- Jeg har for eksempel stalket en eks-flirt, hvor jeg lå omme bag en busk for at se, hvad han lavede, fordi jeg var sikker på, at han var mig utro. Det var han så ikke, siger hun med et grin.

Den kønne blondine beskriver sig selv som 'cray cray'. Foto: ANTHON UNGER

Det skete for blot nogle måneder siden, fortæller Emilie Thorup. Hun skulle købe bland selv-slik med en veninde og besluttede sig for at slå to fluer med ét smæk. I den periode sås hun med en fyr, som skulle mødes med en veninde.

Det lød mistænkeligt i Emilie Thorups ører, så hun overtalte veninden til, at de skulle vente bag busken for at se, om han kom hjem.

- Han kom så hjem på sin motorcykel. Alt er godt, tænker jeg, men det er det ikke, for han løber op i lejligheden uden at stille sin motorcykel på plads og går kort efter ned til den igen og kører hjem til sin veninde.

- Jeg ringede ham op og sagde 'fuck dig, du er mig utro'. Jeg gav ham et kæmpe møgfald uden at kunne sige til ham, hvorfor han fik det. Jeg kunne jo ikke sige, at jeg havde ligget bag en busk, griner hun.

Kærestens Instagram-konto røg, da de slog op. Foto: ANTHON UNGER

Ups

Emilie Thorup erkender, at hun agerede forkert. For han havde ikke gjort noget galt.

- Det viste sig, at hun havde glemt en trøje, som han skulle aflevere. Han kom hjem til mig og beroligede mig, men to dage senere sagde han, at der var nogle røde lamper, der lyste, og han slog derfor op. Det kan jeg godt forstå.

- Det lyder også voldsomt. Er det noget, du har gjort før?

- Jeg har ikke ligget på lur i andre buske, men jeg kunne engang koden til min eks-kærestes Instagram, og da vi gik fra hinanden, slettede jeg hans profil, fordi jeg ikke syntes, at han skulle skrive med andre piger. Han ved faktisk ikke, det var mig. Det er tre år siden, og jeg har benægtet det hver gang, det er kommet op og sagt, at jeg ikke ved noget. Nogle gange skal man holde sin kæft, griner hun og tilføjer.

- Jeg mener det, når jeg siger, at jeg er cray cray.

Emilie Thorup er ikke i tvivl om, hvilken slags fyr hun søger i 'Love Island'.

- Der skal en fyr til, som kan sætte mig på plads. Jeg har alt for let ved at manipulere med fyre. Alt for nemt, og jeg bliver så træt af det, for så kører jeg det der rouladeshow, jeg kører. Jeg skal have en fyr, der kan sige 'nu slapper du fucking af, Emilie'. En rigtig mand, der kan sige fra.

Om det lykkes kan ses fra 22. oktober på TV3.