Dansk realitybabe: Derfor hader jeg jyder

Listen over ting, som en mand skal opfylde for at have en chance hos 20-årige Louise, er lang.

Han skal være 180-195 cm høj, have tatoveringer, en god kulør, øjne der fanger, længde i håret og være lidt af en alfahan. Derudover må han ikke ryge eller drikke øl. Men der er endnu en ting, der kan tænde den unge kvinde helt af.

Realitybabe gør tv-comeback

Den kommende deltager i tv-programmet 'Ex on the Beach' er nemlig bestemt ikke begejstret for jyder.

- Ja, det er faktisk det største no go, smiler hun, da Ekstra Bladet møder hende i Brasilien forud for optagelserne.

- Jeg forestiller mig bare, at de er så røvkedelige, fordi der ikke er nogle ordentlige byer, og der er ikke noget, der er ordentligt. De kender ikke til Sjælland, storbyen og de vilde fester. Når jeg tænker Jylland, tænker jeg bare på en stor mark, fortsætter hun.

20-årige Louise er klar til at indtage 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Ikke værd at huske

Den unge kvinde fra Lejre, nær Roskilde, understreger, at hun bestemt har været i Jylland. Og hun var alt andet end imponeret.

- Det har jeg, jeg har kørt igennem. Det var bare marker, sukker hun.

Er du sikker på, at du har været i Jylland?

- Ja, jeg har også festet i Jylland, men det er altså ikke nogle af mine vildeste fester. Jeg har nærmest glemt, hvordan de gik, fordi det var så kedeligt. Der er altså ikke noget, der er værd at huske, griner hun.

Afslører: - Ja, jeg sås med en pige

Når man ser på startcastet til den fjerde sæson af 'Ex on the Beach', kan Louise dog ånde lettet op. Her er der nemlig kun én jyde i form af 204 centimeter høje Asbjørn.

Du kan se hele startcastet herunder.

Knaldeprogrammet er tilbage: Her er deltagerne

'Ex on the Beach' har premiere 1. marts.