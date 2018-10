Dansk realitybabe: Jeg er biseksuel

Den britiske realitygigant 'Love Island' er kommet til Danmark.

Mandag åbnes dørene til villaen for første gang i en dansk udgave, når første program rammer sendefladen på TV3, og Ekstra Bladet er netop nu på Gran Canaria for at møde de nye deltagere, der håber at finde kærligheden i programmet.

Hun beskriver sig selv, som en drenget pige. Og hun gider ikke en hjælpeløs kæreste. Foto: ANTHON UNGER

Blandt deltagerne er Ida Søjborg, der søger en trænet fyr, som kan give hende modspil, men faktisk var hendes seneste kæreste en pige.

- Jeg har haft pigekærester, og umiddelbart vil jeg beskrive mig selv som værende biseksuel, men jeg kan også mærke, at der mangler nogle ting med en pige. Jeg mangler en, der kan tage fat i mig. En, der lige er det større og stærkere end mig. Det har jeg savnet, fortæller den 21-årige pige fra Espergærde.

Hvad er 'Love Island' 'Love Island' har kørt i fire sæsoner i Storbritannien, hvor programmet har manifesteret sig som de tabloide mediers yndlingsshow nummer ét. Efter en ordinær første sæson med 'blot' 500.000 seere er programmet kun vokset i popularitet. I den fjerde sæson så hele fire millioner briter med. I 'Love Island' prøver 10 unge mænd og kvinder at finde kærligheden. De danner par og sover under samme tag i små to måneder. Løbende kommer nye deltagere ind. Og her får man at se, om parrenes relationer er stærke nok til at modstå fristelserne. Den, der ikke har en partner, ryger hjem til Danmark. I modsætning til andre programmer er seerne hjemme i stuerne med til at trække en lang række beslutninger i relation til programmet via en app. Vis mere Luk

Gider ikke hjælpeløs

Hun beskriver sig selv, som en meget 'drenget pige'. Og hun har da også været i praktik som bilmekaniker.

- Jeg vil gerne kunne gøre tingene selv, og derfor skal fyrene også kunne noget. Som en af mine veninder siger, så er jeg nødt til at finde en håndværker, for ellers kan jeg mere end ham. Og det går ikke. Det skal ikke være sådan, at det er mig, der har olie på armene, imens han står ovre i hjørnet. Jeg gider ikke en mand, der er hjælpeløs.

Foto: ANTHON UNGER

Umiddelbart kan det undre, hvad en pige som Ida laver i et datingprogram. Hun er køn, veltalende, veltrænet, venlig og burde tiltrække sig opmærksomhed fra rigeligt med bejlere.

Men hendes problem er et andet, fortæller hun.

- Det er svært at finde en fyr, der bare gerne vil tage en rolig fredag aften i ny og næ, og som gerne vil med ud og køre gokart og sådan noget. Mange på min alder vil gerne bare feste hver weekend, siger hun.

Om Ida Søjborg finder kærligheden i 'Love Island' kan ses fra mandag 22. oktober på TV3.