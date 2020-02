Dansk realitybabe: Mine naboer har set mig halvnøgen

Det er en frisk pige, der er tjekket ind på hotellet. Hun har ventet længe på at se sig selv på tv, og imens har hun kunnet se kæresten dyrke sex med en anden deltager

Årets 'Paradise Hotel' er blevet en frisk og bramfri ung kvinde rigere, efter 22-årige Emilie Hoffmann onsdag stemplede ind i programmet.

Her konstaterede hun fra start, at hun er 'ret afslappet omkring sex' og i øvrigt til ældre fyre, ligesom hun beskrev sig selv som en kvinde fra Ringe, men 'det er ikke så ringe endda'. Alt i alt et friskt pust til et program, der har fået mange 'kærestepar' og låste par.

Da Ekstra Bladet fanger Emilie Hoffmann over telefonen, har hun netop set afsnittet med sin egen entré.

- Det er fandeme mærkeligt. Jeg har set det sammen med Casper (Balo, red.), og selvom jeg har set ham derinde, så er det mærkeligt at se sig selv, siger hun med et lille grin.

Raser efter 'Paradise': - Ikke fortjent

Hun fortæller, at det efterhånden er et år siden, hun sendte ansøgningen til programmet, der blev filmet for godt 10 måneder siden.

- Jeg syntes, de andre var rigtig flinke. Inden vi blev vist rundt, ser man ikke, at vi alle sad i sofaen i loungen, hvor de andre gav en præsentation af sig selv, deres alder og hvem de var. Jeg frygtede at møde pigerne, men de var søde. Man ved jo, hvordan piger kan være, men de var rigtig søde, fortæller Emilie Hoffmann.

Emilie Hoffmann beskriver sig som en, der hviler meget i sig selv. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Du beskriver dig selv som en, der er ret afslappet omkring sex og til ældre fyre. Hvad ligger der i det?

- Ha ha, der ligger det i det, at jeg ikke er blufærdig. Jeg hviler i mig selv og min krop, og jeg tror, at samtlige af mine naboer har set mig halvnøgen. Sådan er jeg bare som menneske. Jeg arbejder også med mennesker til hverdag, så det går hånd i hånd. Jeg synes da heller ikke, der er noget, jeg skal være ked af ved mig selv, siger Emilie Hoffmann, der til daglig arbejder som social- og sundhedsassistent.

Dyrker 'forbudt' tv-sex: Klamt og ydmygende

Kæresten knaldede med en anden

Hun havde to store kufferter med sig, da hun tjekkede ind på hotellet, og der var købt nyt undertøj, sko og kjoler, inden turen gik til Mexico. Hun frygter lidt, hvordan hun bliver fremstillet i den kommende tid.

- Som jeg erindrer det, kigger jeg lidt for meget på min egen numse, så det kan jeg godt frygte lidt, at de har taget med, griner hun.

Privat danner hun par med Casper Balo, der netop havde forladt hotellet, inden hun tjekkede ind. Det virker derfor oplagt, at den selvudnævnte alfahan tjekker ind igen senere på sæsonen. Båndet mellem dem er så stærkt, at de senere på måneden flytter sammen i Aarhus.

Tv-kendis trækker stikket: Lægen siger stop

Hun erkender, at det har været svært at følge hans eskapader på tv, hvor han dyrkede hed lagengymnastik med Anna Seneca, som han havde et godt øje til.

- Det har faktisk overrasket mig, at det har gjort lidt mere ondt, end jeg forestillede mig. Det er lidt en indre kamp, men så må man snakke om det og komme videre, siger hun og runder af.

- Jeg er bare glad for, at han har holdt sig til én. Man skal gøre, hvad man har lyst til, men det er måske ikke det fedeste at se på, hvis ens nuværende kæreste hugger i den ene efter den anden.