Dansk realitydeltager: Ramt af angst og depression

Melina Buur kan for tiden opleves i Dplay-programmet 'Singletown', men hvis hun kunne spole tiden tilbage, havde hun aldrig takket ja til at deltage.

Indespærringen og den psykisk hårde præmis i programmet, hvor kærestepar tilbringer en sommer som singler, for at teste kærligheden til hinanden, har knækket hende.

Da Melina Buur sammen med sin kæreste Lenny Pihl gæstede Ekstra Bladet, kunne Melina Buur fortælle, at hun var blevet ramt af angst og depression efter programmet.

- Det har sat nogle ting i gang i mig det program. Det har det helt sikkert. Ikke at jeg skal sidde og give det skylden for det udelukkende, men det har helt klart været en trigger for det, siger Melina Buur i videoen, som kan ses over artiklen.

Allerede da Ekstra Bladet mødte Melina i optagelsernes spæde start, fortalte hun, at hun fandt det ekstremt svært at være spærret inde. Siden har hun fortalt, at hun følte, der blev kørt psykisk på hende i programmet.

Melina Buur ville ønske, hun aldrig havde sagt ja til 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Fortryder

I dag er Melina Buur i en trist forfatning.

- Jeg har det ad helvede til. Det er en helt anden verden at være i, hvor man bare ikke har ... det er svært at være glad, og det er svært at få hverdagen til at hænge sammen. Det er svært at følge med i en uddannelse, som betyder alverden for mig, siger Melina Buur, der heller ikke får det bedre af, at programmet netop nu kan ses af alle.

- At skulle sidde og høre på det ... jeg bliver bare mindet om det hele tiden.

I dag fortryder hun, at hun takkede ja, selvom hun ikke vil give programmet skylden for hendes nuværende forfatning.

- Jeg fortryder det rigtigt meget, slår hun fast.

Se Melina fortælle om angst og depression i videoen over artiklen.