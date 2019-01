Dansk realitypar breaker stor nyhed: Jeg var dårlig i to måneder

Liza Pedersen og Henrik Andersen fra 2016-udgaven af 'Robinson Ekspeditionen' venter deres første fælles barn.

Det har Henrik Andersen offentliggjort på Facebook, hvor han skriver:

'Vi har gået og arbejdet med at få færdiggjort huset indvendig, og vi er nu kommet så langt, så Alberte og Benjamin (Henriks to børn red.) har et færdigt værelse, og køkkenet er også færdigt. Derudover er Lizas og mit soveværelse færdigt, og babyværelset er også færdigt. Til dig, som læste teksten færdig, så venter vi en lille dreng til juni. Jeg er så pisse stolt og glad. Aldrig har jeg været så lykkelig og glad. Stor tak til Alberte og Benjamin for den fine reaktion på deres nye titel. Jeg ved, at babyboy er i trygge hænder med jer som familie.'

Kvalme i to måneder

Parret mødte hinanden første gang i forbindelse med 'Robinson Ekspeditionen' og blev siden kærester. Over for Ekstra Bladet bekræfter Liza Pedersen de glædelige nyheder. Hvor 39-årige Henrik i forvejen har to børn fra et tidligere forhold, så er det 25-årige Lizas første barn.

- Vi har altid vidst, at vi gerne ville have børn. Fra jeg mødte Henrik første gang, var det noget, vi talte om. Mit ønske var at få børn, og det var også hans ønske at få flere. Tiden skulle bare lige være til det, lyder det fra Liza, som indtil videre beskriver sin graviditet som værende i den nemmere afdeling.

- Det går helt fint, og jeg mærker ikke særligt meget til det. Jeg havde kvalme i de første to måneder, men så gik det væk. Heldigvæk. Jeg har pludselig fået stor respekt for dem, som har meget kvalme under hele graviditeten, griner hun.

Udskyder bryllup

Liza fortæller til Ekstra Bladet, at alt er planlagt, og at der derfor ikke er noget i graviditeten, der som sådan er kommet bag på hende.

- Men jeg forstår det ikke helt endnu. Jeg er heller ikke blevet så stor endnu, så følelsen omkring at være gravid, slår nok først ind senere, når babyen begynder at sparke og sådan nogle ting.

- Du siger, at du altid har vidst, at du ville have børn. Hvordan kan det være?

- Det har jeg altid gerne villet, og jeg har bare vidst, at jeg skulle have børn. Jeg kan ikke klare tanken om, at jeg ikke fører noget videre til næste generation, forklarer hun.

Parret havde egentlig planlagt, at de skulle giftes i 2019, men det er udskudt, da det falder sammen med en stor konfirmation, en rund fødselsdag og naturligvis en baby.

- Vi regner med, at det bliver 2020 i stedet, men det ligger ikke fast. Vi gider bare ikke, at brylluppet skal stresses igennem, slutter hun af.