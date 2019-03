Dansk realitystjerne har store drømme: Det her er kun begyndelsen

Han kan allerede skrive 'Big Brother', 'Robinson Ekspeditionen' og 'Ex on the Beach' på cv'et, men Mark Bøgelund vil have mere

Mark Bøgelund er en mand, der siger sin mening, og han er ikke bange for at stå ved sine også til tider kontroversielle holdninger.

Dermed er han på mange måder som skabt til reality-tv, hvor han netop nu kan opleves i 'Ex on the Beach', og den 24-årige Amager-dreng, der før har deltaget i 'Big Brother' og 'Robinson Ekspeditionen', håber, at han snart vil blive tilbudt endnu flere tv-muligheder.

- Jeg håber, det her er starten. Jeg har været i gang i fem år, men det andet har ikke givet meget, så jeg håber, 'Ex on the Beach' har givet lidt. Det er sådan noget her, jeg synes er fucking grineren, siger han med henvisning til festprogrammet 'Ex on the Beach'.

- 'Robinson' er også fint nok, men det er psykopat-hårdt. 100 procent hellere sådan noget her. Det, synes jeg, er totalt fedt, fortsætter han.

Efter sex-video: Folk skriver jeg skal dø

Mark Bøgelund fortæller, at han elsker at lave reality-tv, men ikke kun fordi det er sjovt at optræde foran skærmen. Han finder det også interessant at se, hvordan produktionen fungerer bagom programmerne.

Og så er der ét særligt program, som han godt kunne tænke sig at deltage i, da Ekstra Bladets journalist spørger: 'Love Island'.

- Måske 'Ex on the Beach' var opvarmningen til 'Love Island'. Det var faktisk en god idé, du kom med der, siger han.

Hør Mark Bøgelund fortælle om livet som realitystjerne i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 søndag til tirsdag og på streamingtjenesten dplay.