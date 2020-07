Dansk realitystjerne overrasker

I 2018 vandt 34-årige Lenny Pihl historisk høje 500.000 kroner i TV3-programmet 'Paradise Hotel'.

Nu skifter han TV3 ud med Discovery Networks, hvor han skal være trækplaster i den nye realitysatsning 'Singletown', der vises på streamingtjenesten Dplay.

Her accepterer seks kærestepar at lade sig adskille og sætte forholdet i bero. Parrene splittes i to forskellige lejligheder, hvor de får status af singler. Sommeren igennem skal der dates og flirtes for at se, om kærligheden nu også er så stærk, som de selv går og tror.

Lenny Pihl får derfor følgeskab af sin 23-årige kæreste, Melina Buur.

Reklamerer for sugardating-side: Nu benægter han alt

Ældre og klogere

De gik kortvarigt fra hinanden omkring jul, da det kom frem, at Lenny Pihl i starten af deres forhold havde haft en trekant efter en våd aften i byen. Målet med deltagelsen er at vise både Melina og resten af Danmark, hvad han føler.

- Det er for at vise, jeg er blevet lidt ældre og lidt klogere. Jeg vil gerne vise Melina, at jeg selv under pres, når jeg er på dates og væk fra hende, sagtens kan opføre mig ordentligt. Hun skal ikke gå og være nervøs. Jeg tænker meget på hende og savner hende. Jeg kan godt mærke, at hun ikke bare er en tryghedskæreste, siger Lenny Pihl til Ekstra Bladet.

Optagelserne til programmet er i fuld gang i København.

Melina Buur skal første gang deltage i et realityprogram. Foto: Janus Nielsen

Ekstra Bladet har tidligere kunnet afsløre, at Lenny Pihl ikke bliver det eneste velkendte ansigt i villaen. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er også 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo på deltagerlisten sammen med sin kæreste, Christel Trubka.

Derudover vil også de tidligere paradisoer Sami Hansen og Lea Othmar være at finde blandt deltagerne. Discovery Networks vil kun bekræfte Lenny Pihl og Melina Buur.

Vandt 500.000 kroner på tv: Nu bliver gammelt løfte rigtig dyrt

Livet i 'Singletown' kulminerer i jævnlige 'Kærlighedstests'. Her skal parrene fortælle, om de ønsker at stoppe projektet og vende tilbage til rollerne som kærester - eller om de ønsker at fortsætte som singler.

'Singletown' vises til efteråret.

Se billeder fra lejlighederne, de bor i, herunder:



1 af 16 Foto: Janus Nielsen 2 af 16 Foto: Janus Nielsen 3 af 16 Foto: Janus Nielsen 4 af 16 Foto: Janus Nielsen 5 af 16 Foto: Janus Nielsen 6 af 16 Foto: Janus Nielsen 7 af 16 Foto: Janus Nielsen 8 af 16 Foto: Janus Nielsen 9 af 16 Foto: Janus Nielsen 10 af 16 Foto: Janus Nielsen 11 af 16 Foto: Janus Nielsen 12 af 16 13 af 16 Foto: Janus Nielsen 14 af 16 Foto: Janus Nielsen 15 af 16 Foto: Janus Nielsen 16 af 16 Foto: Janus Nielsen

Klamme beskeder fra liderlige mænd er blevet hverdag for mange kvindelige, danske realitydeltagere. Se beskederne og læs hvad realitydeltagerne selv mener om det herunder (+).

Se beskederne: Klamme sextilbud strømmer ind