Dansk realitysucces vender tilbage: Her er alle deltagerne

Det er efterhånden seks år siden, at TV3 for første gang blændede op for tv-programmet 'Divaer i junglen', som blev vundet af Irina Olsen. Året efter sejrede Stephanie 'Geggo' Christiansen, inden programmet trods flotte seertal blev skrinlagt.

Nu vender 'Divaer i junglen', hvor to hold kæmper for holdets og deres egen overlevelse, tilbage, og TV3 har netop offentliggjort årets deltagere.

I forhold til programmets to første sæsoner har man denne gang valgt at skrue på et par knapper ved at tage totalt ukendte deltagere med som supplement til realitystjernerne.

Se deltagerne herunder.

Fra venstre: Maja Bebe, Fie Laursen, Caroline Petersen, Janni Ree, Rikke Chili og Sasha Klæstrup (bagerst). Foto: TV3

Caroline Petersen

Caroline skabte røre, da hun i 'Paradise Hotel' onanerede på tv og fortalte ganske åbent om det. I alt er det blevet til to deltagelser i programmet for den unge blondine, som også kan skrive 'Robinson Ekspeditionen' på cv'et.

Fie Laursen

De realityglade danskere kunne for nylig se, hvordan Fie Laursen blev smidt ud som den første i årets 'Paradise Hotel'. Nu er hun tilbage. Fie Laursen er en af Danmarks mest omtalte bloggere og influencers, og så er hun bestemt ikke fan af Caroline, som hun gentagne gange har været i offentlige skænderier med på de sociale medier. Duoen har aldrig fået talt ud - det kan de så passende gøre i junglen i Ecuador, imens et kamerahold kigger med.

Rikke Chili

Den storbarmede Rikke Chili har tidligere deltaget i 'Paradise Hotel', men er nok mest kendt for sin deltagelse i 'For lækker til love'. Nu skal hun forsøge at sejre i junglen.

Janni Ree

'Forsidefruen' Janni Ree har også takket ja til at deltage i tv-programmet, der ellers i stil ligger ganske langt væk fra kanalens anden satsning 'Forsidefruer'. Til daglig er hun gift med rigmanden Karsten Ree, men har altså ladet sig lokke til en tur til de varme lande.

Sasha Klæstrup

Nikita Klæstrups storesøster er begyndt at fylde mere og mere i de kulørte blade, og nu springer hun ud som decideret realitystjerne.

Jakob Kjeldbjerg er vært for programmet. Foto: TV3

Maja Bebe

Den kønne 'Paradise Hotel'-deltager gør comeback i realitygenren, som deltager i 'Divaer i junglen'. Og det bliver i en noget større udgave. Den fyldige numse, hun blev kendt for i 'Paradise Hotel', er nemlig blevet suppleret med et sæt større bryster.

Derudover har TV3 hyret fire fyre ind som deltagere. De er ikke kendte og lever et liv langt fra det, som realitystjernerne ynder. Kontrasterne mødes i junglen.

Fra venstre: Dennis Brauer, Johnny Mikkelsen, Dennis Roed og Mogens Mortensen. Foto: TV3

Dennis Brauer

Dennis er grillmester og buschauffør. Han beskrives som en stor og stærk fyr, der dog også har en følsom side - og nemt kan fælde en tåre.

Dennis Roed

Han er uddannet automekaniker og vil med i junglen for at ruske op i sit liv – og for at se, om de realitydeltagere, han ser i fjernsynet, virkelig er så dumme, som de giver sig ud for at være.

Johnny Mikkelsen

Johnny om sine forventninger til realitydeltagerne:

- Jeg bliver nok nødt til at tælle til ti engang imellem og så forklare dem, hvordan tingene skal gøres.

Mogens Mortensen

Han arbejder med udsatte unge, men er egentlig uddannet klejnsmed. Mogens mener selv, at hans største styrke er, at han kan leve på en sten. Og så er han sønderjyde helt ind til benet.

Programmet har premiere den første mandag i april, og det vil være den rutinerede Jakob Kjeldbjerg, som skal styre løjerne.