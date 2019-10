Dansk sanger med 'chokerende' udmelding: - Det var slet ikke mig

Tilbage i 2001 deltog den danske sangerinde Katrine Daugaard i Dansk Melodi Grand Prix med nummeret 'Sha La Li Sha La Lei'. Netop det nummer har hun siden været kendt for blandt mange danskere, selvom hendes musikalske karriere siden har ført hende mange andre steder hen - blandt andet som forsanger i Fede Finn & Funny Boyz.

Men i torsdagens afsnit af 'Til middag hos ...' på TV3 afslører 38-årige Katrine Daugaard, at hun faktisk slet ikke brød sig om sin grandprix-sang, der er produceret af Ivar Lind Greiner.

Derfor var hun også meget i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet skulle sige ja til at deltage i Dansk Melodi Grand Prix. Den udmelding chokerer flere af gæsterne i 'Til middag hos ...', der i denne uge tæller den tidligere 'X Factor'-deltager Sigmund Trondheim, influencer Camilla Frederikke og Se og Hørs chefredaktør, Niels Pinborg.

Se også: Langer ud efter Tommy Kenter

- Jeg var kun 19 år og gik på et musikkonservatorium i Køge, og så fortalte en af mine sanglærere, at en af hendes venner havde fået en sang med i Melodi Grand Prix. Hans sangerinde var sprunget fra, og han havde fået 24 timer til at finde en ny, siger Katrine Daugaard i programmet og fortæller, at hun derfor fik muligheden, til trods for at hun slet ikke kunne lide sangen:

- Så kom jeg derind, og det er jo en dance-sang, må man sige, men jeg har jo bare drømt om at være med i Melodi Grand Prix, siden jeg var helt lille, så det var jo også svært at sige nej til, så selvom jeg ikke brød mig om sangen, stillede jeg mig ind i boksen. Det var sindssygt svært, for jeg brød mig ikke om sangen. Jeg skulle stå og tale den op hele tiden, og det var bare slet ikke mig, fortæller hun ærligt.

Sådan så Katrine Daugaard ud, da hun i 2001 var på scenen til Dansk Melodi Grand Prix i Herning. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Ville ikke sættes i bås

Til Ekstra Bladet fortæller Katrine Daugaard, at hun frygtede at blive sat i bås som 'hende fra Melodi Grand Prix', og at hun var bange for, at hun til evig tid ville blive sat i forbindelse med 'Sha La Li Sha La Lei'.

- Jeg har gået i konservatorieverden. Det er jazz og pop og rock, der hitter - alt andet end dance. Grand Prix, dansktop og dance var det værste. Det var noget, jeg vidste var fy fy. Jeg havde det svært ved at stå med et skridt i konservatorieverdenen, men så samtidig stå ved, at jeg havde lyst til at prøve Melodi Grand Prix, siger hun og fortsætter:

- Jeg kunne godt høre, at sangen ikke var af super musikalsk kvalitet. Det havde jeg det svært ved. Jeg var bange for at blive stemplet som grandprix-sanger, og at jeg ikke kunne komme ud af det.

Katrine Daugaard var bange for at blive sat i bås efter sin deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Nent Group/Bjørn Jakobsen

Faktisk håbede Katrine Daugaard af samme grund heller ikke, at hun gik hen og vandt.

- Jeg håbede, at vi ikke vandt, så jeg ikke ville gå hen og blive kendt som rejehop Gry (Gry Johansen, der sang 'Kloden drejer', red.). Jeg havde det virkelig frygteligt, men samtidig havde jeg drømt om at være en del af Melodi Grand Prix, siden jeg var helt lille, og derfor valgte jeg også at sige ja, selvom sangen ikke var mig, siger hun.

Det var da i sidste ende også Rollo & King med nummeret 'Der står et billede af dig på mit bord', der gik hen og vandt det år.

Se også: Bryder sammen på tv: - Det er pissehårdt

- Har du så fortrudt, at du valgte at være med i Melodi Grand Prix i sidste ende?

- Jeg har aldrig fortrudt det, og når jeg hører sangen i dag, tænker jeg faktisk, at den er meget god, og at den slet ikke er så slem. Jeg blev heller aldrig stemplet som hende dér fra grandprix, så det var ikke så slemt, som jeg gik og frygtede.

Du kan se 'Til middag hos ...' hver mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.