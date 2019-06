Dansk sangerinde klar til 'Vild med dans'

Hun kalder sig Coco C, men hedder egentligt Cecilie Maja Hastrup Karshøj.

Hvad hun kalder sig, når hun i efteråret, når hun skal deltage i 'Vild med dans', må vi vente med at finde ud af. Men sikkert er det, at hun skal være med i den populære dansedyst senere på året.

Fredag eftermiddag blev hun afsløret som deltager på tv-programmets profil på Instagram.

Coco O. er 31 år og blandt andet kendt fra duoen Quadron. Sammen med Robin Hannibal opnåede hun stor succes i bandet med deres elektroniske soul. De nåede at udgive to albums, før hun i 2014 gik hun solo.

Se også: Mikkel og Maze i 'Vild med dans'

Ud over Coco C. er det allerede blevet afsløret, at Mikkel Kessler og Michael Maze skal dyste på dansegulvet. Her møder de blandt andre skuespilleren Jakob Fauerby, der har fået tildelt en mandlig partner og skal danse med Silas Holst

Se også: Chok i 'Vild med dans': TV2 med stor ændring