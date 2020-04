Dansk seriestjerne jubler: - Det er dejligt

De seneste uger har tv-seere søndag aften kunnet opleve skuespiller Lotte Andersen i to meget forskellige roller.

På DR1 har hun i dramaserien 'Når støvet har lagt sig' spillet rollen som justitsministerens hustru, Stina, der på tragisk vis bliver skudt og dræbt i et terrorangreb.

Samtidig toner Lotte Andersen for tiden frem på den konkurrerende kanal TV2 Charlie i politiuniform og stram knold i rollen som politiinspektør Hanegaard i krimiserien 'Sommerdahl'.

Og den type diversitet i rollerne er præcis, hvad Lotte Andersen foretrækker.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt at spille meget forskellige roller. Jeg synes, at meget af det, jeg laver, ligger langt fra mig selv, og det er dejligt.

- Jeg er glad for at bruge hele paletten, og at de karakterer, jeg spiller, ikke er enten gode eller onde, men har forskellige nuancer i deres personligheder, så det ikke bliver for ensartet. At der er plads til, at jeg både kan spille en dum skid og en, man føler med, siger hun.

57-årige Lotte Andersen har da også igennem sin lange karriere formået at bevæge sig ud i de fleste hjørner af skuespilfaget.

Som tyveårig blev hun en del af teatermiljøet Dr. Dante, og siden har hun foruden en lang række roller på film og teatret medvirket i tv-serier som 'Broen', 'Rita' og 'Forbrydelsen'.

Før coronakrisen ramte Danmark var hun i gang med at optage anden sæson af Viaplay-serien 'Friheden', hvor hun spiller karakteren Jacqueline, som i første sæson lokker to forhenværende svindlere til at genoptage deres kriminelle løbebane.

- Der bliver produceret rigtig mange tv-serier i Danmark i de her år, og det er jo kun til glæde for os skuespillere. Det gør også, at man får mulighed for at spille noget andet, end man plejer, siger hun.

Mange fede roller

I skuespilbranchen kan udvalget af roller ellers blive mindre, i takt med at man som skuespiller bliver ældre. Særligt for kvinder.

Men Lotte Andersens fornemmelse er, at det er blevet bedre de seneste år.

- Det er svært at svare entydigt på, men min oplevelse er, at det er ved at vende. Jeg synes, at der er rigtig mange - og rigtig gode - kvinderoller for tiden.

- Jeg har fået virkelig mange positive tilbagemeldinger på 'Når støvet har lagt sig', fordi den viser to ældre kvinder, der danner par. Folk skriver, at det har man aldrig set på fjernsyn før.

- Så måske er der stadig et blind spot, hvor man ikke får fortalt så mange historier om kvinder, der er lidt ældre. Men når jeg ser ud over landskabet, synes jeg generelt, at der er rigtig mange fede nye roller, siger hun.

Bryder en kliché

Da Lotte Andersen fik tilbudt rollen som politiinspektør Hanegaard i 'Sommerdahl', fik hun at vide, at karakteren oprindeligt er skrevet som en mand i forfatter Anna Grues bøger, som tv-serien er baseret på.

Men tv-holdet havde valgt at lave karakteren om til en kvinde for at skabe bedre kønsbalance i serien. Det er kun godt, synes Lotte Andersen.

- At skrive karakterer som kvinder i stedet for mænd er også en nem måde at bryde en kliché på. For vi har simpelthen set den mandlige politichef eller kriminaldetektiv så mange gange, så bare ved at sætte en kvinde til det, er man ligesom ude over den kliché, siger Lotte Andersen.

