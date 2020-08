Dansk skuespillerinde scorer kæmpe filmrolle

Sidse Babett Knudsen, Nikolaj Coster-Waldau, Jesper Christensen, Pilou Asbæk, brødrene Lars og Mads Mikkelsen.

Listen af danske skuespillere, som stryger til udlandet og lander roller i store, internationale produktioner, er blevet et nøk længere.

Den fremadstormende skuespillerinde Amanda Collin, som især er kendt for sin prisvindende hovedrolle i 'En frygtelig kvinde' og i øjeblikket kan ses i filmatiseringen af 'Undtagelsen', medvirker i mesterinstruktøren Ridley Scotts kommende sci-fi-serie 'Raised by Wolves'.

Nu er traileren til HBO-braget så landet, og allerede otte sekunder inde ses den 34-årige danske skuespillerinde i rollen som androiden Mother, og hun er med resten af traileren gennem.

Sci-fi-serien handler om to androider - heriblandt altså Amanda Collin - som skal opfostre en flok menneskebørn på en fjern planet. Men da den voksende koloni af mennesker er ved at blive revet fra hinanden af religiøse forskelle, finder androiderne ud af, hvor svært det er at kontrollere mennesker.

Sådan lyder plottet i den Ridley Scott-producerede og instruerede sci-fi-serie.

Vækker den 82-årige filmveterans navn ikke lige genklang, kender man formentligt hans Oscar-vindende film 'Gladiator', 'The Martian', 'Blade Runner' og 'Alien'.

'Raised by Wolves' får premiere på HBO Max i USA 3. september.

HBO Nordic bekræfter over for Ritzau, at serien også får dansk premiere på et senere tidspunkt.