Dansk stjerne med i 'Vild med dans'

Hun står bag danske klassikere som 'Ud under åben himmel', 'Indianer' og 'Sig du ka' li' mig', og snart kan du se hende kridte danseskoene fredag efter fredag.

Anne Dorte Michelsen har nemlig sagt ja til at være med i dette års udgave af 'Vild med dans', der løber over skærmen til efteråret.

Det afslører TV2.

For Anne Dorte Michelsen var det dog ikke en helt nem beslutning at sige ja til at deltage i det populære danseprogram.

- Vær nu lidt modig, sagde jeg til mig selv. Jeg har altid været en nervøs person, men jeg havde det bare sådan: Det her er for sjovt, for spændende og for vanvittigt. Skulle jeg ikke tage det som en mulighed for at blive udfordret?, siger hun til TV2 om beslutningen.

I 2016 deltog Anne Dorte Michelsen i 'Toppen af Poppen' på TV2. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Udover en række albums med Tøsedrengene, tæller Anne Dorte Michelsens cv blandt andet en 36 år lang solokarriere.

I 2016 deltog hun i det populære program 'Toppen af poppen', hvor flere kunstnere fortolkede hendes store hits, og her fik hun lyst til at prøve endnu flere grænser af.

For hende er 'Vild med dans' en oplagt mulighed for netop det.

- Jeg elsker at danse og håber, jeg kan holde mig i konkurrencen så længe, at jeg kan nå at blive god til det, siger hun og understreger, at hun er meget perfektionistisk, og at det derfor bliver en udfordring for hende at skulle få karakterer af dommerne hver fredag.

De øvrige offentliggjorte nydansere i 'Vild med dans' er sangeren Coco O., bokseren Mikkel Kessler, forretningskvinden Birgit Aaby, bordtennisspilleren Michael Maze, modellen Oscar Bjerrehuus, konditor og dj Christel Pixi samt skuespillerne Jakob Fauerby, Neel Rønholt og Marie Bach Hansen.