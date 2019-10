Dansk stjernekok ramt af kræft: - Alt stoppede

For første gang åbner den danske kok Kenneth Nielsen nu op for sin kræftsygdom

Kokken Kenneth Nielsen, der blandt andet tidligere har været Michelin-kok på Søllerød Kro og står bag madbrandet MattssonNielsen, åbner nu op for en sårbar tid i sit liv.

Det sker i aftenens afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos...', hvor han fortæller åbent om, at han for et par år siden blev ramt af testikelkræft.

Af samme årsag fortæller han sine tre gæster - kokkene Michael Museth, Henrik Jyrk og Patrick Godborg, at han vil donere sin pengepræmie til Kræftens Bekæmpelse, hvis han går hen og vinder programmet og dermed de 10.000 kroner til et godt formål.

- Det skal de, fordi de sidste år af mit liv har kræft - eller cancer - været lige tæt nok på. Jeg har mistet en god ven sidste år til kræft, og så har jeg selv flirtet lidt med det. Jeg har også haft kræft, siger Kenneth Nielsen i programmet og uddyber, hvordan han pludselig en dag kunne mærke, at ikke alt var, som det skulle være:

- Der var en dag, hvor jeg cyklede hjem fra arbejde. Det gjorde ondt, når jeg sad på cyklen, siger han og fortsætter:

- Jeg skulle mødes med min kone, og jeg sagde, at der var et eller andet, som ikke var, som det skulle være. På vej hjem i toget sad jeg og googlede. 'Hvad nu, hvis det gør ondt der?'. Og der var kun noget, der kom op på telefonen, som man ikke havde lyst til at høre. Hun kiggede på mig og sagde, at det der, det skal vi lige have kigget på.

I aftenens afsnit af 'Til middag hos...' er det 'kokkeuge', og kommer seerne inden for hos hele fire kendte, danske kokke. Foto: Nent Group/Bjørn Jakobsen

Kenneth Nielsens bange anelser viste sig at holde stik. Efter flere undersøgelser konkluderede lægerne, at der var tale om testikelkræft.

- Alt slukker. Alt stopper. Alt stoppede, det er der ingen tvivl om, siger han om kræftdiagnosen og fortsætter:

- Jeg fik at vide af de søde læger, at af alt det skrammel, man kan rode med inden for den sektor, så var det (testikelkræft, red.) det, de havde bedst styr på, og der er to typer, og jeg havde den, der var nemmest at have med at gøre. Jeg er så heldig, at det gik godt. Men man vågner op hver dag og tænker, at det sgu da er godt, at man ikke er død, siger han.

Følsomt emne

Til Ekstra Bladet fortæller Kenneth Nielsen, at han står frem med sin historie i TV3-programmet for at sprede et særligt budskab.

- Jeg vil gerne fortælle, at man ikke skal tro, at man er uovervindelig som mand, for det kan man godt have en tendens til at tro, siger han og fortsætter:

- Så mit budskab er, at man skal lytte til kroppens signaler. Det var jeg selv rigtig dårlig til i sin tid, men jeg håber, at det her måske kan være en reminder om, at man skal gøre noget, hvis man mærker forandringer. For mig kom det på et ubelejligt tidspunkt, hvor jeg var i gang med at starte selvstændig, men sygdom er jo aldrig belejligt, siger han.

Selvom Kenneth Nielsen i dag er erklæret rask, har kræftsygdommen dog sat sit præg på ham.

- I dag har jeg en større forståelse for folk, der gennemgår en livskrise. Jeg har også stor respekt for folk, der brænder igennem med det projekt, de er i gang med. Man skal turde kaste sig ud i det og gå videre med de projekter, man brænder for. Man skal huske at gøre ting, mens man stadig kan og er her, hvis man har ambitioner.

I dag går Kenneth Nielsen stadig til regelmæssig kontrol efter sin kræftsygdom, men indtil nu har han været kræftfri hver eneste gang.

- Det er selvfølgelig altid angstprovokerende, når man har haft det før, men det bliver også hverdag igen. Men man er lidt bekymret lige de sidste ti minutter, inden man skal ind til kontrol, understreger kokken.