Dansk tv-dommer: De får en røvfuld der gør ondt

I aften åbnes dørene atter engang til en ny sæson af 'MasterChef' på TV3, hvor håbefulde danskere forsøger at overbevise dommertrioen Thomas Castberg, Jakob Mielcke og Jesper Koch om deres evner i et køkken.

Mange går videre fra de indledende auditions, mens andre år efter år raser over, at dommerne ikke sendte dem videre.

I år er der ingen, som falder decideret igennem, afslører Thomas Castberg, men mange får et nej, som oftest bliver givet for deltagerens eget bedste.

- Der er selvfølgelig nogle, der har et niveau, som er for lavt. De er ikke nødvendigvis dårlige, men de har bare ikke niveauet til programmet og får et nej. Vi er ikke interesseret i at gøre folk til grin, så det er også det, vi bruger audition-ugerne til, siger Thomas Castberg og tilføjer.

- Måske det gør ondt, at folk ikke kommer videre, men det kommer først til at gøre ondt, hvis de står og gør sig selv til grin i ugen efter, fordi de er gået videre og ikke har niveauet. Så får de en røvfuld, der virkelig kommer til at gøre ondt.

Thomas Castberg fortæller, at niveauet i årets sæson er jævnt, hvilket gjorde det svært for dommerne at spå om, hvem der ville nå finalen. Foto: Linda Johansen

Kvinder er bedst

I sidste sæson vandt Mette De Linde i en udgave, hvor alle mænd var sorteret fra, da programmet nåede kvartfinalerne. Den populære tv-dommer mener, at kvinderne typisk bare er bedre.

- Det er ikke en sandhed, men det er en oplevelse. Jeg synes tit, at kvinderne er dygtigere på mange punkter. Sådan en som Mette, der vandt sidste år, hun var ikke nødvendigvis en vinder kun baseret på præstationerne, men hun kunne kraftedme holde hovedet koldt. Det er en enorm fordel, når du når til de konkurrencer, hvor du bliver maksimalt presset, forklarer han.

Det er typisk senere i konkurrencen.

- Når vi når til kvart- og semifinalerne, så handler det ligeså meget om, hvor god du er til at håndtere presset. Hver gang de tror, de står på ét ben, så beder vi dem om at stå på et andet.

Særlig milepæl

Den nye sæson af 'MasterChef' markerer en særlig milepæl for Thomas Castberg, da han undervejs optager sit program nummer 500 som 'MasterChef'-dommer.

- Det sker vist en lille uge inde i programmet. Det foregik midt i, at vi var i gang med optagelserne, så det var begrænset, hvad vi havde af tid. Der kom nogle folk fra TV3 og Metronome (produktionsselskabet, red.) med en flaske champagne og noget lagkage. Det gik ret hurtigt, vi skulle jo i gang igen, fortæller han.

Hvordan de nye deltagere klarer sig, kan man se fra i aften klokken 19 på TV3.