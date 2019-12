Dansk tv-kendis: Se min nye bagdel

Det er efterhånden blevet populært i reality-universet at lægge sig på operationsbordet for at få lavet en mere fyldig numse.

For nyligt har både Rikke Chili, Sasha Klæstrup, Janni Ree og Jackie Navarro været under kniven, og nu har også 'Paradise Hotel'-baben Sarah Tiedt fra sidste års sæson fået sig en ny numse.

Sarah har taget turen til Tyrkiet for at få foretaget det såkaldte brazilian butt lift, da hun ønskede at få operationen lavet samme sted, som hun fik ordnet sin næse for et par år siden.

Sarah havde også en fyldig numse, inden hun fik foretaget operationen. Foto: Janus Nielsen

I morgen går turen hjemad, og realitystjernen er bestemt glad for resultatet indtil videre:

- Alt i alt er operation gået godt. Jeg er blevet fedtsuget, og så har de brugt mit fedt til at skyde ind i mine balder, så jeg har fået en større numse. Jeg har jo heldigvis haft Türker med mig herhen de første og værste dage, så han kunne støtte og hjælpe mig gennem det, og det har været virkelig rart - en stor, stor støtte, fortæller Sarah til Ekstra Bladet.

Her ses Sarah med sin nye numse. Privatfoto.

- Jeg har ikke rigtig haft smerter, og alt er forløbet som det skulle. Mine smertestillende piller spiser jeg derfor heller ikke fuldt ud, fordi jeg har smerter. I går var jeg til tjek, og alt er, som det skal være, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg er stadig rigtig hævet i kroppen, så det endelige resultat kommer langtfra til at se ud, som det gør lige nu. Der går et halvt år, før man kan se det rigtigt, men lægen siger, at alt er, som det skal være, og at jeg skal glæde mig til at se det endelige resultat, da det bliver rigtig godt.

