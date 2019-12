Dansk tv-kendis under kniven: VILD forvandling

Tilbage i efteråret tonede Line Maria Busk frem på skærmen i tredje sæson 'Ex on the Beach' på Kanal 4.

Den 23-årige petite babe har bestemt en yderst velskåret krop, og mens store, falske bryster ofte er meget normalt, når det kommer til reality-universet, har Line Maria været meget tilfreds med sine naturlige, små bryster. Indtil nu.

Tidligere på ugen har Line Maria nemlig været en tur i Tyrkiet, hvor hun har tilbragt fem timer på operationsbordet. Her har hun fået opereret sine bryster større - og ikke nok med det - også en næseoperation.

- Det er det bedste, jeg har gjort for mig selv længe. Jeg har egentlig aldrig været utilfreds med mine bryster, og derfor forstår jeg godt folks undring over, hvorfor jeg så har fået dem lavet. Jeg har gjort det, fordi jeg synes, at de godt kunne bruge lidt mere volumen, fortæller Line Maria til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg var rigtig glad for mine bryster, når jeg ikke havde tøj på, og når jeg havde noget stramt og nedringet på, men i andre tilfælde såsom i undertøj og badetøj, savnede jeg mere fylde. Min yderst fine popo matchede bare ikke mine små bryster, så jeg har fået 300 milliliter i.

- Jeg har også fået lavet min næse, hvilket folk overhovedet ikke har kunnet forstå, da de synes, at min næse var pæn før. Det ændrer dog ikke på, at jeg hadede den og i flere år har tænkt på at få den opereret. Derfor har jeg valgt at gøre det, fordi jeg synes, at man skal gøre det, der gør en glad. Vi lever kun en gang, og jeg glæder mig så meget til, at den ikke skal være et problem for mig længere, fortsætter hun.

Næseoperationen var ifølge Line Maria meget mere smertefuld end brystoperationen. Privatfoto.

Venter spændt på resultatet

Der er ingen tvivl om, at særligt næseoperationen var meget smertefuld for Lina Maria, og hun glæder sig derfor meget til at se, om resultatet var den voldsomme omgang værd.

- Jeg er mega glad for begge operationer. Resultatet er ikke helt klart endnu, da jeg stadig render rundt med en skinne på næsen, så jeg har slet ikke set min nye næse endnu. Jeg skal have skinnen af på mandag, og så kan man så småt begynde at se formen, men den vil stadigvæk være hævet et godt stykke tid, og næsetippen falder også lidt igen med tiden, forklarer hun.

Indtil mandag skal Line Maria have skinne på næsen. Privatfoto.

- Brysterne er også stadig meget hævede og sidder næsten helt oppe under hagen på mig. Men jeg glæder mig til at se det endelige resultat, da jeg er sikker på, at det bliver så godt. Der kan dog godt gå op til et halvt år, inden de er faldet helt på plads, fortsætter hun.