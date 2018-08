Dansk tv-krig på vej

DRs nye underholdningsprogram 'Live' bliver sendt hver fredag klokken 20 fra 31. august og otte uger frem.

Et hurtigt blik i tv-magasinerne afslører, at TV2s 'Vild med dans' vil blive sendt fra fredag 7. september klokken 20 og de efterfølgende 12 uger.

Dermed lægger de to store tv-mastodonter indenfor public service op til en regulær krig om seernes gunst.

DR har givet Kristian Gintberg, Lina Rafn, Sanne Salomonsen og Pelle Peter Jensen den hårde opgave, at få seere til kanalen, når TV2 viser 'Vild med dans'. Foto: Linda Johansen

Se også: Afsløring: Her er værten på DR's nye kæmpesatsning

Giver ikke fortabt

DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, ved godt, at det kan være svært at konkurrere med 'Vild med dans' om seerne fredag aften, men det er en risiko, som han er villig til at tage.

- Vi kan ikke vide, hvordan det kommer til at gå med 'Live', men vi håber at der stadig er plads til begge programmer. Vi er oppe mod en hård konkurrent, men vi vil selvfølgelig også sende noget om fredagen. Det ville være helt skørt, hvis der ikke var noget hos os. Ligesom, når vi har noget stærkt på DR1, så sender TV2 jo også noget, siger Jan Lagermand Lundme til Ekstra Bladet.

Jan Lagermand Lundme var med til at lukke og slukke for DRs seersucces 'X Factor'. Nu håber han, at danskerne vil synes lige så godt om 'Live'. Foto: Mogens Flindt

I 13 år har 'Vild med dans' været vist om fredagen i den bedste sendetid. Programmet er stadig uhyre populært, og i en tid hvor danskerne flygter til streamingtjenesterne, kunne ’Vild med dans’ mønstre 1,2 millioner seere til afgørelsen på sidste års finale.

Det har dog ikke fået DR til at ty til stakken af gamle programmer og lave dem om til genudsendelser. Kanalen har sat alle sejl til for at kapre seere fra konkurrenten med nye tiltag indenfor fredagsunderholdning.

Nu er det med livemusik, seer-afstemninger, Sanne Salomonsen og Lina Rafn, at DR vil vinde over TV2s danseshow. Sidste år var det Mads Steffensen, Joakim Ingversen og seer-afstemninger.

- Sidste sæson sendte vi 'Alle mod 1' fredag klokken 20. Der viste det sig, at der var plads til begge programmer. De havde selvfølgelig flere seer, men de havde de ældre seere, hvor vi havde de yngre og børnefamilierne, siger Jan Lagermand Lundme.

Bagedyst-Rosa om skiftet til TV2: Så må de finde på noget nyt

Har aldrig været en mulighed

'Live' er et bestillingsprogram. 'X Factor' var et koncept kanalen købte af et udenlandsk produktionsselskab. Da man lukkede programmet ned, bad man danske produktionsselskaber om at finde på et nyt koncept til DR. Et, som skulle vises om fredagen i den bedste sendetid.

- Det, vi har ledt efter, var noget til vores fredage. Derfor har det aldrig været på tale at sende det på andre dage. Fredage er bare super til det her program, fordi det lægger op til familiehygge, forklarer underholdningschefen.

Skulle man sidde derude og savne 'Alle for en' om fredagen, så vil Jan Lagermand Lundme ikke afvise, at programmet måske engang i fremtiden vender tilbage på skærmen.