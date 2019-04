Dansk tv-par går fra hinanden

Kærligheden varede kort for Mark Bøgelund og Katarina Estrup Larsen fra programmet 'Ex on the Beach'

Det går hurtigt i realityverdenen.

For intet mindre end en måned siden kunne først Mark Bøgelund og dernæst Katarina Larsen fortælle, at de amoriner, der var i luften på Mauritius, da de optog datingprogrammet 'Ex on the Beach', stadig var intakte.

- Status mellem mig og Mark er, at vi ser hinanden. Vi er ikke kærester eller noget som helst. Vi ser, hvad det kan blive til. Vi har det godt sammen, lød det tidligere, da Katarina besøgte Ekstra Bladet tv-studie, hvilket Mark Bøgelund bekræftede på sin helt egen facon.

- Hun er fandeme nærmest mere i Rødovre end hjemme hos sig selv, lød det fra ham, da han var på besøg i Ekstra Bladets studie i starten af anden sæson af 'Ex on the beach', der vises på Kanal 4.

Men siden er luften gået af balloner for de to – nu tidligere – turtelduer.

Det afslørede den 21-årige brunette, da hun sammen med Morten Kjeldsen besøgte Ekstra Bladets tv-studie i denne uge.

- Status er, at jeg ikke ser Mark mere. Han har gjort nogle ting, som jeg ikke kan acceptere. Derfor har jeg valgt at stoppe det, vi prøvede på, fortæller hun.

Ekstra Bladet har talt med Mark Bøgelund, der bekræfter bruddet.

- Jeg var ikke den eneste

Selvom Katarina godt ved, at de ikke er kærester, mener hun, at man ikke bør se eller have interesse for andre piger. Man skal ’opføre sig ordentligt’, som hun siger og fortæller, hvorfor hun ikke gad mere.

- Jeg har bare fået nogle ting at vide. Og jeg har fået nogen beviser på, at det ikke kun er mig, han snakker med. Og den måde, han opfører sig på i byen. Prøver at kysse alle piger og rage på andre piger, mens jeg står lige ved siden af, fortæller hun.

Mark Bøgelund kan dog ikke huske, at han skulle have prøvet at kysse på andre piger, men medgiver, at han måske ikke husker at tænke helt på hende, når han er i byen.

- Den har været hård her de første dage. Jeg har snakket med venner og familie, det har jeg. Jeg må bare erkende, at det er ikke det rigtige tid og sted. Det var noget, der åbenbart fungerede i 'Ex on the Beach' og ikke her, siger han.

For Katarinas vedkommende er det fuldstændig overstået mellem dem, fastslår hun i studiet. Det er den tidligere flirt ret sikker på, der er en årsag til.

- Jeg er ret sikker på, hun ser en ny og måske allerede så en, mens vi så hinanden. Hun kom i en anden fyrs bil forleden, da hun gjorde det forbi, lyder anklagen fra 'Ex'-flirten.

Du kan se Katarina Estrup Larsen fortælle mere om opholdet på Mauritius sammen med Morten Kjeldsen herunder: