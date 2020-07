Dansk tv-program får store konsekvenser

22. juli oplyste Kriminalforsorgen, at de havde bortvist og anmeldt en ansat til politiet. Vedkommende er mistænkt for at have forbrudt sig mod Kriminalforsorgens interne regler ved at have et vennelignende forhold til mindst én indsat i et lukket fængsel og for at have hjulpet den indsatte med at ringe til personer uden for fængslet i strid mod reglerne.

Det var på baggrund af tilblivelsen af det nye program ’Forelsket i en morder’, der i august får premiere på streamingtjenesten Dplay, at Kriminalforsorgen blev opmærksom på regelbruddet.

Det oplyser Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

I programmet erkender en ansat i Kriminalforsorgen, hvordan han ulovligt og mod betaling har videreformidlet kontakt mellem drabsmanden Peter Lundin og kvinder udenfor fængslet.

Ifølge programdirektør hos Discovery Networks Danmark, Pil Gundelach Brandstrup, understreger det vigtigheden af et program som 'Forelsket i en morder’:

- I ’Forelsket i en morder’ afslører og dokumenteres det, at der er fri adgang for kommunikation mellem mindreårige og helt unge kvinder til farlige livstidsfanger i lukkede fængsler. Det er ikke alene åbenlyst problematisk for de unge kvinder, der er lette ofre for manipulerende drabsmænd, men også i offentlighedens interesse at vi får belyst det her problem, og hvorfor vi tilsyneladende har et fængselssystem, hvor denne slags relationer kan opstå, siger programdirektør hos Discovery, Pil Gundelach Brandstrup, og fortsætter:

- Vi har en stærk tradition for at skabe krimiprogrammer om nogle af de største sager i tiden. Det her er ingen undtagelse, og vi håber, at programmet giver anledning til den helt nødvendige debat det her område fortjener.

I programmet følger man blandt andre Camilla Kürstein. Foto: Discovery Networks Danmark

Danske kvinder forføres af livstidsfanger

Det er de færreste, der forbinder drabsdømte livstidsfanger og danske fængsler med romantik. Det er ikke desto mindre tilfældet for flere piger og kvinder, der falder for de brutale gerningsmænd og indleder romantiske forhold til dem. Der er set utallige eksempler på de bemærkelsesværdige relationer, der opstår til trods for tremmer og fængselsmure.

19-årige Cammilla Kürstein er en af programseriens hovedpersoner. Siden Cammilla var 17 år, har hun gennem breve og telefonsamtaler fået opbygget et tæt forhold til den dømte morder Peter Madsen. På trods af den frygtelige forbrydelse han har begået, er det nu hendes største drøm at blive gift med ham og føde hans barn.

- Når jeg kigger på de her breve, så føler jeg mig betaget af ham. Måske forelsket, siger Cammilla Kürstein, da hun i programmet første afsnit viser den store bunke af breve frem, som hun har modtaget fra Peter Madsen.

Foruden Cammilla medvirker Peter Lundins ekskone Mariann i dokumentaren. Her tager hun os tilbage til dengang, hun forelskede sig i en af Danmarks mest berygtede drabsmænd.

’Forelsket i en morder’ har premiere på Dplay 5. august.