Date tog helt uventet drejning: - Det kom bag på mig

Merle og Mads ender på alenetid i det nyeste afsnit af 'Landmand søger kærlighed', men her falder snakken på et noget uventet emne

I tirsdagens afsnit af 'Landmand søger kærlighed' er det blevet landmanden Mads' tur til at have tre kvinder med hjem og bo på gården i Jylland.

I den forbindelse vælger Mads, at han gerne vil have lidt tid på tomandshånd med Merle, en af de tre piger, der har indlogeret sig på gården, så de kan lære hinanden bedre at kende.

Under den såkaldte 'alenetid' har Mads et par meget specifikke spørgsmål, han gerne vil have svar på, og det handler om Merles udseende. Ifølge Mads går Merle nemlig lidt for meget op i sit udseende og hår og makeup.

- Jeg ser sådan ud. Men det er ikke sådan, jeg er indeni, siger Merle henvendt til Mads i programmet, da han spørger ind til hendes tanker om hendes udseende.

- Hvad så med i fremtiden? Er det så sådan, du vil se ud?, lyder den kontante tilbagemelding fra Mads.

- Det kommer an på, hvad jeg render og laver. Hvis jeg render og laver noget her på gården, så vil det jo være anderledes, hvordan jeg går klædt, hvis det er det, du tænker. Det er jo bare sådan, jeg ser ud, konstaterer Merle.

Læs resten af dialogen imellem de to her:

Sådan forløb dialogen imellem Merle og Mads - Men har du det der (makeup, red.) på hver dag?, spørger Mads. - Ikke hver dag. Men når jeg skal noget. Det er du ikke så meget til, kan jeg høre?, lyder svaret fra Merle. - Sgu da ikke, når man er så pæn som dig. Så er det slet ikke nødvendigt. Så ser man ikke den rigtige person, siger Mads. - Jeg er stadig samme person indeni. Så er det ligegyldigt, hvordan jeg ser ud, siger Merle. - Vil du slippe det?, lyder det fra Mads. - Det kan jeg sagtens. Men jeg vil stadig være den, jeg er. Jeg vil ikke lave om på mig selv eller mine værdier på grund af en fyr. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan gå ud i urtehaven eller rulle mig i en mudderpøl eller lignende. Det kan jeg jo sagtens. Jeg har stadig grønne fingre og kan lide at blive beskidt, selvom jeg kan lide at lægge makeup eller vipper, siger Merle. - Jeg glæder mig til at se dig uden makeup, siger Mads, inden Merle konstaterer, at hun måske i bund og grund ikke er det, han søger: - Måske er jeg ikke så naturlig, som han ønsker, siger hun henvendt til kameraet. Vis mere Luk

Ville gerne have andet fokus

Til Ekstra Bladet fortæller Merle, at hun var overrasket over, at alenetiden i så høj grad kom til at omhandle hendes udseende.

- Mads og jeg har talt om det flere gange på andre tidspunkter, så jeg er ikke overrasket over, at han har spørgsmål om mit udseende. Men det første, jeg tænker, er, at det er ærgerligt, at det bliver bragt op på alenetiden, siger Merle til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det handler jo ikke om mig som menneske, men om mit udseende, og jeg ville gerne bruge tiden på, at vi lærte hinanden bedre at kende på et andet plan. Jeg ville gerne have prioriteret at tale om noget andet, for vi har mange gange talt om mit udseende og mine øjenvipper og tatoveringer. Det er bare ikke blevet vist, så jeg vidste godt, hvad han tænkte om det.

Ifølge Merle lod hun sig dog ikke slå ud af, at Mads stillede kritiske spørgsmål til hendes udseende.

- Jeg er en stærk pige, og jeg står ved, hvem jeg er. Jeg vil ikke ændre mig for en fyr, og vi har jo alle præferencer for, hvordan vi gerne vil have, at folk ser ud, og hvad der falder i vores smag.

- Er spørgsmål om dit udseende noget, du har måttet forholde dig til før?

- Det er ikke noget, jeg har prøvet før. Så på den måde kommer det bag på mig. Men det har aldrig været en hemmelighed, at jeg går op i makeup og hår, og det står jeg ved. Alle mennesker er smukke uanset hvad, og det er helt okay at være den, man er.

Tre piger kæmper om Mads' gunst. Foto: Anders Brohus/TV2

Merle fortæller, at hun hurtigt i processen følte, at Mads ledte efter en anden type kvinde end hende.

- Jeg følte, at jeg ikke er så naturlig, som han ønskede. Jeg tror, han søgte noget andet udseendemæssigt. Personligt var det en anden sag. Der klikkede vi rigtig godt sammen.

- Gjorde det dig ked af det, at han sagde sådan om dit udseende?

- Jeg tog det med oprejst pande. For jeg er, som jeg er, og det vil jeg ikke lave om på.

I løbet af tirsdagen, hvor man har kunnet se 'Landmand søger ærlighed', har Merle modtaget flere beskeder fra folk, der ikke kan forstå Mads' udmelding.

Snart skal Mads skære feltet af kvinder ned fra tre til to. Foto: Anders Brohus/TV2

- Jeg har fået nogle beskeder, og alle har været positive. Det har for eksempel handlet om min udstråling, og der er blevet skrevet, at det da er lidt op ad bakke med ham Mads, griner hun.

- Har du fået meget opmærksomhed, efter du har været med i 'Landmand søger kærlighed'?

- Jeg vil sige, at jeg har fået en del, og jeg bliver også genkendt i ny og næ. Det er meget hyggeligt. Det er alt fra mænd, der inviterer mig på date, til piger, der spørger, hvor jeg har købt min kjole. Heldigvis har det kun været positivt, siger Merle, der endnu ikke må løfte sløret for, hvorvidt hun stadig er single, eller om hun ender at finde kærligheden med Mads.

Hvem Mads i sidste ende ender med at vælge, må tiden vise. Foto: Anders Brohus

Hvordan det går Merle og de andre kvinder i deres søgen efter kærligheden hos landmændene, kan du se hver tirsdag på TV2 og TV2 Play.