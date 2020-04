Daten bryder sammen i TV2-program: - Det blev lidt akavet

Det var ikke nemt for Henrik i 'Kærlighed hvor kragerne vender' at se Mille i tårer

En stor beslutning skulle træffes af Henrik i onsdagens afsnit af 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

Fire piger skulle blive til tre, og Henrik valgte at sige farvel til Mille, som endte med at blive meget påvirket af situationen.

- Ej, hvorfor skal jeg græde. Hvor er det latterligt. Jeg forstår godt hans begrundelse. Jeg er ikke en person, der åbner mig så hurtigt op, som andre måske gør. Men det her med at føle, at jeg bliver valgt fra, det er ikke rart, lød det fra en grædende Mille i TV2-programmet.

Også Henrik blev påvirket at situationen, men han føler trods alt, at han traf det rigtige valg ved at vælge Mille fra.

- Det var svært at træffe beslutningen, da jeg ikke havde nogen grund til at vælge nogen fra, og derfor forsøgte jeg at vælge til i stedet. Mille var den, der havde åbnet sig mindst op, og derfor faldet valget på hende, da jeg var mere nysgerrig på de andre, forklarer han.

- Det er ikke nemt at vælge nogen fra, når man ikke har haft mulighed for at snakke mere med dem, for jeg kendte jo ikke rigtig pigerne på daværende tidspunkt. Det kunne have været fedt at lære dem bedre at kende, men omvendt føler jeg, at det var det rigtige valg, da jeg synes, Mille var den, der havde givet mindst at sig selv, fortsætter han og uddyber:

- Det var svært at se Milles reaktion, og jeg blev også selv rørt. Vi sad i et stykke tid i situationen, hvor ingen rigtig sagde noget, derfor blev det faktisk også lidt akavet.

Der er ingen tvivl om, at Henrik nyder det kvindelige selskab i TV2-programmet. Foto: Anders Brohus/TV2

Var forberedt på tårer

Under afsnittet fortæller Henrik, at det kom bag på ham, hvor hårdt det var at skulle vælge mellem pigerne og sende en af dem hjem.

Til Ekstra Bladet fortæller han dog, at han havde indstillet sig på, at Mille formentlig ville blive meget påvirket af afvisningen.

- Også under speeddaten viste Mille en ret følsom side, så jeg havde godt forberedt mig lidt på reaktionen. Samtidig troede jeg også, hun var lidt mere afklaret med sig selv om, hvad hun var gået ind til, fortæller han og uddyber:

- Det er ikke sjovt at skulle skuffe en pige bevidst på den måde. Der er ikke rigtig nogen pæn måde at sige det på, men jeg synes, jeg gjorde det på den bedste måde, jeg kunne.

