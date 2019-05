Datingprogram sendte biseksuelle mænd på ferie: Det var en dårlig idé

'Blind date' er et yderst populær datingprogram i England, hvor en deltager vælger sin partner uden at have set personen før.

Det var også præmissen for programmet, da man annoncerede, at det for første gang ville have biseksuelle deltagere med.

Kosmetologen Jordan Shannon endte med at vælge den mandlige model Jesse Drew i programmet, der sendes på Channel 5 med værten Paul O'Grady.

Parret fik fortalt i slutningen af showet, at de havde vundet en tur til øen Saint Lucia, hvor de skulle lære hinanden bedre at kende.

Men da det nye par landede på øen, fik de noget af en overraskelse.

Mændene fik nemlig fortalt, at det var meget ulovligt at være homoseksuel på den caribiske ø.

Hvis man blev fanget i en homoseksuel aktivitet, gav det op til ti års fængsel.

Panik ved ankomst

Det fik vinderen Jordan til at gå en smule i panik.

- Jeg vidste det slet ikke, før vi var på hotellet, jeg tænkte, hvad fanden?', lyder det til Daily Star, der har talt med parret.

Det var angiveligt en dame på hotellet, der tippede det unge par om situationen.

- Hun fortalte, at de fleste homoseksuelle skjulte deres seksualitet, fordi det er ulovligt. Og det giver ti års fængsel, hvis man bliver fanget.

Parret nød dog deres ophold uden at blive arresteret og kom tilbage til England i god behold.

Til Daily Star har en talsperson udtalt sig om episoden.

- Vi vidste ikke, at det var ulovligt, og det er da noget, vi vil tage op med produktionen.

Produktionsselskabet har ikke kommenteret på, at de sendte parret til en ø, hvor det var ulovligt at være homoseksuel.