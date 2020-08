- De er ikke pæne nok til mig

23-årige Samira Osman Abokar er en kvinde med selvtilliden i top.

Hun er deltager i det kommende realityprogram 'Singletown', hvor par tester kærligheden til hinanden ved at tilbringe en sommer adskilt som singler, men hvis man spørger Samira, behøver kæreste Ann-Camilla ikke at frygte noget.

Det smukkeste, hun indtil videre er stødt på, er nemlig sit eget spejlbillede.

Trine vil smadre dine fordomme

Samira og Ann-Camilla er med i programmet for at lære at gå på kompromis. De bor begge sammen med fem andre ny-singler i hver sin lejlighed, og det kræver, at man indordner sig.

- Jeg har allerede lært meget på kort tid. Jeg har fundet ud af, at jeg har en følsom side, jeg har undertrykt, siger Samira og folder den tilsyneladende skyhøje selvtilliden ud.

- Jeg har været lidt tudefjæs engang imellem herinde, men jeg ser dejlig ud, når jeg græder. Folk her i huset bliver tændt af det, så det er okay.

Samira har tidligere spillet elitefodbold i 1. division og den bedste kvindelige fodboldrække, hvor hun dog mest sad på bænken. Foto: Janus Nielsen

Hvor Ann-Camilla er lesbisk, er Samira biseksuel.

- Så er det et tagselvbord herinde, når du tænder på begge køn?

- Ja, men folk er ikke pæne nok. Hun skal ikke føle sig truet. Kun hvis jeg ser mig selv i spejlet og flirter, siger Samira.

Dansk realitystjerne overrasker

- Selvtilliden er høj, hva?

- Ja, i dag er den. Fang mig på en dårlig dag, så græder jeg, siger hun.

Ann-Camilla behøver ikke føle sig truet, forsikrer Samira. Foto: Janus Nielsen

Samira og Ann-Camilla beskriver sig selv som to stædige kvinder. Det er de mest banale ting, de kan diskutere.

- Det er, hvem der tager opvasken, når jeg tog den i går. Det er det helt kedelige. Jeg tror bare, vi skal blive bedre til at kommunikere og give hinanden plads, siger Samira.

Hvordan det går Samira og Ann-Camilla i 'Singletown' kan ses, når det rammer streamingtjenesten Dplay til efteråret.