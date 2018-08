De skal giftes ved først blik: Her er de nye deltagere

Stefan, Carsten, Ronnie, Michael – Eva, Kathrine, Cecilie og Vanessa. Det er de fire singler, som DR dette efterår parrer to og to i en ny omgang 'Gift ved første blik'.

Som sædvanlig er tv-kameraerne med, når de kommende ægtepar ser hinanden for aller første gang og få minutter efter siger 'ja' til hinanden. Seerne er også med, når der er bryllupsfest for hele familien. Når de efter at have kendt hinanden i 24 timer tager direkte afsted på bryllupsrejse, når hverdagen melder sig og de skal flytte sammen, når kærligheden vokser, og når kriserne dukker op, inden vi ved eksperimentets afslutning skal se om ægteskabet også slutter eller om, der er opstået kærlighed.

Det er femte gang, at DR sætter gang i det populære tv-eksperiment, hvor vi tidligere har fulgt med i blandt andre Nicolas, Mette, Katrine og Franks ægteskabelige skæbner på tv.

Dette efterår er det følgende otte deltagere, vi skal følge:

Carsten er brandmester i København og bor i Skælskør.



Stefan er uddannet pædagogisk assistent. Han er født og opvokset i Odense, hvor han stadig bor.



Ronnie er uddannet bygningsstruktør. Han bor i eget hus i Ringsted.



Michael arbejder med kommunikation i Aarhus, hvor han også bor og er opvokset.



Vanessa arbejder som socialpædagog. Til daglig bor hun i Esbjerg, hvor hun er født og opvokset.



Kathrine arbejder som folkeskolelærer og bor i Silkeborg.



Cecilie arbejder som dealer på kasino. Hun bor i egen lejlighed i Roskilde.



Eva er coach og bor i Solrød.



- Det er et ekstremt intenst forløb, de medvirkende skal igennem. På fem uger oplever parrene i programmet lige så meget, som et par normalt oplever på flere år. Hvis de medvirkende skal blive bevidste, reflektere og undgå at falde i de vante mønstre, så er der brug for kontinuerlig støtte og coaching gennem alle fem uger. Derfor har vi i denne sæson endnu større fokus på, at eksperterne løbende skal coache de fire ægtepar – både individuelt og som par, siger programmets redaktør, Sofia Fromberg, i en pressemeddelelse.

De tre eksperter er psykolog og klinisk sexolog Gert Martin Hald, psykolog og parterapeut Mette Smidt samt sognepræst Michael Brautsch. Gert Martin Hald og Michael Brautsch har medvirket i samtlige fem sæsoner, mens Mette Smidt debuterede i sæson fire.

Der er sæsonpremiere på 'Gift ved første blik' onsdag den 29. august klokken 20.00. De kommende syv uger kan seerne følge fire nye par i medgang og modgang.

