Debutant i knaldeprogram: Single siden niende klasse

Den eneste kvinde i Jeppe Bjerregaards liv er hans kat, Molly.

Det er tydeligt, at han holder utrolig meget af sin kat, hvis man scroller ned af den unge fyr fra Koldings Instagram-profil, @jeppebn, hvor han har lagt en del billeder op af ham sammen med sin kat.

Derimod har han ikke haft en kvinde at kaste sin kærlighed på, siden han gik i niende klasse.

Men Jeppe Bjerregaard, der til dagligt arbejder som bartender på diskotek Tordenskjold, har ikke sagt ja til at deltage i datingprogrammet 'Ex on the Beach', hvor der normalt bliver knaldet til højre og venstre, for at målrettet at finde sig en kæreste.

Jeppe Bjerregaard regner med at bidrage med en masse med 'karisma, noget rigtig personlighed og noget humor' i 'Ex on the Beach'-villaen. Foto: Janus Nielsen

- Jeg er her ikke for at finde kærligheden. Jeg er for at få en oplevelse, så hvis kærligheden kommer frem, så er det bare en bonus, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er okay at være single. Men jeg vil heller ikke sige nej til at få en kæreste på et tidspunkt.

Nej tak til botox

Selvom Jeppe Bjerregaard har været single i mange år, har han stadig en del eks-flirts i bagagen, der kan troppe op i villaen.

- Der har været lidt flirts her i og der, for jeg har bare nydt livet som single.

Og når han går på jagt i byen, ved han udmærket godt, hvad han går udenom: det unaturlige look

- Der må gerne være en fin formet numse, men gerne naturlige bryster. Jeg er ikke så meget til det unaturlige.

- Så hvis der er for meget botox, er det i hvert fald hej-hej. Men det er så forskelligt fra person til person. Og på nogle kan man ikke se, de har fået lavet læber. Så er de bare mere fyldige, og det er også meget flot. Men jeg vil bare gerne have en naturlig pige.

Det er oftest brunetter, der fanger den 23-årige tatoverede jydes opmærksomhed. Og så må hun gerne have små fødder og hænder, et dejligt smil og blå eller grønne øjne. Og vigtigt er det, at hun har noget mellem ørene.

- Og hun må også gerne selv synes, hun er sjov.

Hemmeligt tal

Jeppe Bjerregaard har tidligere boet i USA, hvor han i et år arbejdede som model. Men selv om udseendet uden tvivl ikke fejler noget, så scorer han ikke på sit kønne ansigt, mener han.

- Jeg er bare mig selv. Jeg er mere personlighedstypen.

Jeppe Bjerregaard afslører, at han i hvert fald har haft sex med ti kvinder. Hvor meget over ti, vil han ikke ud med. Foto: Janus Nielsen

Men hvor mange evigheds-singlen faktisk har nået at være sammen med, inden optagelserne af 'Ex on the Beach' sæson tre begyndte, er meget, meget hemmeligt.

- Det er et personligt tal. Jeg synes ikke, at alle skal vide det. Og dem, der skulle få det at vide, er meget heldige. Men der er ingen, der ved det.

Om Jeppe Bjerregaard ender med at flytte ud af villaen en kæreste rigere, kan du følge med i på Kanal 4 og Dplay fra 1. september kl. 22.00.