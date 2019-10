Definitivt slut: Vi er ikke kærester længere

Tv-ægteskabet mellem Claus Henriksen og Henriette Hansen er endt i venskab.

'Gift ved første blik'-parret har givet deres forhold adskillige chancer, men de er nu nået til den erkendelse, at de ikke er det perfekte match.

- Rent kærestemæssigt er det helt slut, men vi taler stadig sammen som venner, fortæller Claus Henriksen til Ekstra Bladet.

Det definitive brud mellem fynboen og Henriette fra Silkeborg skete først på ugen.

- I mandags var jeg oppe hos Henriette, og der sad vi og snakkede om, at det ikke var så meget, vi kunne se. Den relation, vi skal have opbygget, er svær, når vi ikke kan ses. Afstanden blev en afgørende faktor for os, siger Claus Henriksen.

Claus og Henriette blev gift først på sommeren den allerførste gang, de så hinanden. Da DRs kærlighedseksperiment sluttede seks uger efter, valgte parret at forblive gift. For omkring halvanden måned siden blev Claus og Henriette skilt på hans opfordring. Claus Henriksen kunne ikke forlige sig med tanken om, at han af praktiske grunde ikke kunne bo sammen med sin kone.

Skilt: - Det var min beslutning

Trods skilsmissen gav de deres forhold en chance mere og fortsatte som kærester. Men det gik altså ikke.

- Der er ingen tvivl om, at vi begge er ærgerlig over, at det ikke lykkedes. Men det er også sådan lidt en kombination af følelser. Jeg er både lidt lettet, trist og skuffet. Samtidig er jeg glad for, at det er blevet afsluttet, så vi stadig kan tale sammen som venner, siger Claus Henriksen.

Mens det var ham, der gerne ville skilles, var de enige om, at det med at være kærester ikke var holdbart.

- Vi var egentlig ret enige. Henriette bragte det på banen, men havde hun ikke gjort det, havde jeg nok gjort det. Måske ikke lige i mandags, men snart, siger han og fortsætter.

- Det var bare svært, når vi ikke kunne ses mere. Henriette er rigtig sød, men kemien var måske ikke helt oppe at ringe. Jeg synes, at det er et sundhedstegn, at vi har give vores forhold en ekstra chance uden at kaste os hovedkulds ud i noget, siger Claus Henriksen.

Henriette fra 'Gift ved første blik': - Jeg følte mig som en fiasko

Hvad der nu skal ske i Claus Henriksens liv, må tiden vise, som han siger.

- Jeg har ikke travlt med at skal ud og finde en, og jeg skal ikke lige på en datingside og lede. Jeg er kun på Instagram, siger 'Gift ved første blik'-deltageren, der har fået en del henvendelser fra kvinder, der har vist interesse for ham.

- Men ikke så mange som frygtet, griner han.

- Jeg har svaret på de fleste beskeder, jeg har fået på Instagram, men ikke dem om, hvorvidt jeg ville med på dates, for indtil i mandags var jeg stadig sammen med Henriette. Men nu må vi se, hvad der sker, hvis den rigtige skriver, siger han.

Claus blev mobbet som barn: - Det har sat sine spor

Under og efter 'Gift ved første blik' er Claus Henriksen blevet noget mere bevidst om, hvad han leder efter ved en kommende kæreste.

- Jeg har i hvert fald fundet ud af, at afstanden er vigtigere, end jeg troede. Og så kan det måske godt virke lidt skræmmende, når jeg siger det, men jeg leder mere efter en kvinde, der er klar til at stifte familien end en se-mig-type, der render i byen. Det kan være overvældende, når jeg er så klar i mælet om det. Men det er der, jeg er, fastslår han.

Derudover har Claus Henriksen lært, at han måske ikke skal bekymre sig så meget om, hvad der sker i morgen og om en uge.

- Skal pakke min fremtid lidt sammen for ikke at overtænke. Det øver jeg mig stadig på, siger han.

- Jeg deler altså ikke hendes frygt for numsebakterier

- Jeg regner da helt sikkert med, at vi skal ses som venner. Det er planen, siger Claus Henriksen. Foto: DR

Med Claus og Henriettes brud er samtlige tv-ægteskaber fra denne sæson af 'Gift ved første blik' gået helt i stykker.