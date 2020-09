Deler vandene: - Hvem er han?

Fredag løftede TV2 sløret for, hvem der udskifter Ankerstjerne, når TV2 blænder op for en ny sæson af 'X Factor' i det nye år.

Her overraskede TV2, da de fortalte, at deres valg er faldet på den danske dj og producer Martin Jensen (28).

Mens han for nogle danskere vil være et relativt ukendt bekendtskab, så har dj'en formået at skabe sig et noget større navn på den internationale scene, hvor han blandt andet har hittet med nummeret 'Solo Dance', der er streamet intet mindre end 800.000.000 gange.

På de sociale medier er der dog delte meninger om valget af den nye dommer.

'Gal en joke. Medmindre 'X Factor' selvfølgelig laves om til et dj-program fremfor sangprogram', skriver en på Ekstra Bladets Facebook-side, mens en anden fortsætter:

'Så bliver det ikke sjovt at se mere'.

'Hvem er han'?, skriver en tredje.

Andre er dog langt mere positivt stemte overfor den nye dommer.

'Fint med frisk blod', skriver en.

'Det er da en opgradering', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Nu skal vi se programmet'.

Martin Jensen glæder sig til at være en del af 'X Factor'. Foto: Philip Davali

Martin Jensen selv glæder sig meget til at komme i gang med tjansen som 'X Factor'-dommer.

- Jeg er kommet ind sammen med to, der er erfarne. Jeg er slet ikke erfaren i det her, men så har jeg flere, jeg kan læne mig lidt op ad, og jeg håber, det bliver skidegodt, siger han og fortæller nærmere om, hvorfor han har sagt ja til at være en del af 'X Factor':

- Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at finde et talent, og så hænger det også sammen med, at jeg har muligheden, fordi jeg ikke har en tour lige nu. Men jeg vil gerne hjælpe med faktisk at finde noget 'X Factor'. Ikke fordi vi ikke har fundet det før i Danmark, men måske hjælpe det lidt længere, så det ikke bare er noget, der dør bagefter, siger han og tilføjer:

- Noget af det, jeg kommer med, er at kunne give et boost og åbne øjnene for, hvordan de kan skabe en karriere og ikke blive et flop. Jeg tror, det er der, de ikke har været coachet så meget, lyder det fra den selvsikre dommer.

Derfor har han heller ikke noget imod at gå til stålet:

- Den eneste forskel på mig og Blachman er, at han er mere velformuleret end mig. Det skal ikke være pædagogisk bavl fra min side. Det er en karriere, vi taler om, og jeg bliver nok den mildeste, deltagerne kommer til at møde i deres karriere. Du kommer ud og møder en agent eller manager, som er benhård. Så de kan ligeså godt lære det.

Martin Jensen tænkte sig godt om, inden han sagde ja til 'X Factor'. Foto: Philip Davali

- Der er måske nogen, der ikke ved, hvem du er herhjemme? Hvordan har du det med det?

- Jeg har ikke noget imod at være den ukendte. For jeg kender sgu heller ikke alle dem, der sidder og ser det. De fleste af dem ved også godt, hvem jeg er, når de hører musikken. Men nu får de et ansigt på, siger han og tilføjer:

- Jeg kunne sagtens være et meget mere kendt ansigt lige nu, hvis jeg havde gået ind i realityverden. Men det er jeg ikke, for jeg kan ikke finde ud af det, og jeg vil ikke gøre det, for det vil ødelægge mit image. Derfor blev 'X Factor' fra min side også velovervejet: Er det blevet til reality, eller er det seriøst? Der så jeg de seneste sæsoner og vurderede, at det stadig var seriøst, og så sagde jeg ja.