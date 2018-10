Deltagelse i fare: 'Vild med dans'-deltager på krykker efter skade

Det går hårdt for sig i 'Vild med dans''-træningslokalerne i øjeblikket, hvor nydanserne i selskab med deres trænere øver sig på livet løs på slowfox, jive, tango og andre farverige dansestile.

Men onsdag gik træningen dog helt galt for den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen, da han med sin partner Karina Frimodt øvede sig på den jive, de skal vise frem, når 'Vild med dans' løber over skærmen fredag.

Under træningen lød der nemlig pludselig et stort smæld i Rolf Sørensens lægmuskel.

- Jeg kunne ikke gå eller støtte på benet, fortæller han til TV 2.

Grædende sanger fik sparket i 'Vild med dans': Derfor gik det galt

Rolf Sørensen vidste med det samme, at den var helt gal og besluttede sig derfor for at tage til tjek på Hvidovre Hospital, hvor han blev ultralydsscannet.

Her var lægerne klare i mælet. Der var tale om en fibersprængning i benet, og Rolf Sørensens er derfor nu på krykker forud for fredagens udgave af det populære TV2-program.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rolf Sørensen danner par med Karina Frimodt. Foto: Mogens Flindt

Vil stille op

Alligevel har parret tænkt sig at stille op til dans fredag.

- Det er op ad bakke, vil jeg sige, men vi er blevet enige om, at vi stiller op, fortæller Rolf Sørensen til TV2.

Til Ekstra Bladet fortæller Karina Frimodt, at parret på grund af skaden har været nødt til at ændre deres dans fuldkommen i sidste øjeblik.

- Det skete i går under formiddagstræningen. Vi øvede jive, og i dansen er der en masse spark, og så pludselig siger det bare smæld, og jeg kan se på Rolf, at den er helt gal. Han stivnede fuldstændig. Han kunne dårligt nok gå på benene, og selvom vi prøvede at køle benet af med en kold cola, som var det eneste, vi havde, så hjalp det ikke. Han tog på hospitalet, og her fik han så at vide, at det er en fibersprængning, siger hun.

- Vi blev derfor nødt til at tænke kreativt og lave en helt ny dans, som Rolf kan være med i trods skaden. Så det bliver en dans, hvor han kun bruger venstre ben, og så kommer vi til at have et bord og en stok med på scenen. Måske det bliver en helt ny dansestil. En håndjive, kan man vel kalde det, siger hun med et grin.

Se også: Efter utroskab: Dak tager ny fyr med til dans

Glæder sig

Alligevel glæder Karina Frimodt sig til, at hun og Rolf Sørensen skal optræde med deres jive for hele Danmark.

- Jeg tager virkelig hatten af for ham. Jeg synes, det er så sejt, at han gør det. Han er jo en cykelmand, så han giver ikke så let op. Det havde de fleste andre nok gjort. Jeg glæder mig virkelig meget til at give den gas i morgen, siger hun.

- Men det er så ærgerligt, at det her med skaden sker nu. Det er jo på det mest uheldige tidspunkt, for vi har glædet os så meget til den her dans. Samtidig har jeg virkelig kunnet mærke, at jive er Rolfs dans, og at det faktisk er en dans, som han er rigtig god til. Men vi giver den, alt vi har i morgen, og så håber vi bare, at seerne er med os, siger hun.

Rolf Sørensen og Karina Frimodt har de sidste fredage kæmpet en brav kamp for at få høje karakterer.

Efter en opløftende dans for lidt mere end en uge siden, hvor den 53-årige cykelrytter kom foran både Emmelie de Forest og Lars Christiansen, røg han ned i bunden af karakterskalaen igen i fredags.

Se også: Efter utroskab: Dak tager ny fyr med til dans

Hans slowfox modtog den spinkle karakter 10, der var aftenens laveste, mens topscoreren, Molly Egelind, kunne bryste sig af en fornem 31'er.

Fredag vil det vise sig, om de noget alternative hjælpemidler, som den tidligere cykelrytter er nødt til at tage i brug, kan hjælpe ham til en højere karakter fredag aften.