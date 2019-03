Deltagere afslører: Sådan kom vi med i 'Ex on the Beach'

'Ex on the Beach' har taget reality-Danmark med storm. Sidste år udkom den første sæson. Netop nu kører en anden sæson, og der kommer også en tredje.

Programmet, der vises på Kanal 4 og streamingtjenesten dplay, går i al sin enkelthed ud på, at man samler en flok unge mennesker, der fester og hygger sig, alt imens deres ekskærester og flirts løbende tjekker ind.

Det har givet forrygende tv, og da Ekstra Bladet havde to af årets deltagere, Katarina Estrup Larsen og Mikkel Søndergaard, i studiet, fortalte de, hvordan det lykkedes dem at blive en del af programmet.

- Jeg blev faktisk kontaktet og spurgt, om det var noget, jeg havde lyst til muligvis at være med til. Så kørte tankerne i hovedet, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det. Så tænkte jeg, det vil jeg egentlig gerne, fortæller Katarina Estrup Larsen i videoen over artiklen og fortsætter.

- Så var der slutcasting i København, hvor jeg snakkede med en psykolog, fik taget nogle billeder og talte med tre fra produktionen, der spurgte, hvad jeg lavede i min hverdag, og hvilke ekskærester jeg havde haft, hvordan jeg var i byen, og hvad for noget tøj, jeg havde på, når jeg tog i byen. Der gik tre dage, så blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville være med.

Hun skulle også aflevere en liste over hendes kærester og erobringer. Her udelod hun dog et par stykker på listen. Hør hvorfor i videoen over artiklen, hvor Mikkel Søndergaard også fortæller, hvordan han kom med.

Du kan også se det fulde program herunder: