Deltagere raser mod TV2: - Det er misvisende

Sidste afsnit af TV2-programmet 'Min sindssygt sunde familie' er netop rullet over skærmen, og her kunne man blandt andet se familierne fra Odder få svar på deres testresultater.

Ekstra Bladet har været i kontakt med familien, der dog ikke er helt tilfredse med, hvordan de fremstår på skærmen. De mener, det er blevet klippet forkert sammen.

Heine Nicolai Kaas og Trine Sabrina Samsøe Kaas fra Odder lever til daglig som bodybuildere og går derfor meget op i træning og kost, herunder særligt deres proteinindtag.

Store muskler, masser af styrke, ikke så høj kondition og lav fedtprocent var blandt andet nogle af testresultaterne.

Blodprøverne viste dog også, at Heine Nicolai Kaas har tårnhøje muskelenzymer, og Trine Sabrina Samsøe Kaas nyrefunktion er meget påvirket.

- Vi er ærgerlige over, hvordan det er klippet sammen. Jeg spiser kun meget protein op til en konkurrence. Det er en meget intens måned i mit liv. Jeg spurgte, om der var mulighed for at tage testen på et andet tidspunkt, hvor det gav mening. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg synes, det er misvisende, siger Trine Sabrine Samsøe Kaas.

Trine Sabrina Samsøe Kaas fik taget blodprøver kort tid efter, hun kom ned fra scenen. Her havde hun fastet i flere timer og kun indtaget vand.

- Det er fair nok, at det kommer frem, hvordan kroppen har det, når man stiller op. Men det var det eneste, de kunne finde på mig. Der mangler bare en nuance i, hvordan jeg har det normalt. Men det er jo selvfølgelig ikke så interessant at vise på tv, når det hele skal være så ekstremt, siger Trine Sabrine Samsøe Kaas.

- Jeg er sund og rask. God muskelmasse, stærke knogler og medium kondi. Vi mangler ikke noget. Der bliver lagt stor vægt på det skide proteinpulver, jeg ikke spiser under konkurrence, siger Trine Sabrine Samsøe Kaas.

Udeladte scener i programmet

Ifølge Heine Nicolai Kaas kunne kan heller ikke bruge testresultaterne til noget, da overlægen ikke kunne svare på, hvad der skulle ændres.

- Både før og efter kameraet spurgte jeg helt præcis, hvad jeg kunne gøre. Der sagde hun direkte til mig: 'Jeg ved ikke, hvorfor de er så høje'. Jeg spurgte også, om jeg skulle stoppe med at tage kreatin, men det kunne hun ikke svare på, siger Heine Nicolai Kaas.

Familien fra Odder har store af muskler, massere af styrke, ikke så høj kondition og lav fedtprocent. Foto:Koncern TV- og Filmproduktion/TV 2.

Under programmet fik parret udover blodprøver også taget urinprøver, der skulle spore deres indtag af protein.

Scener, som seerne aldrig fik at se.

- Der var ikke noget at komme efter i de prøver, så det var nok ikke spændende at se, siger Heine Nicolai Kaas.

TV2: De har godkendt det

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2, der har været meget glade for parrets medvirken og understreger, at testresultaterne er godkendt ud fra et lægefagligt perspektiv.

- Jeg er naturligvis ked af at høre, at Trine og Heine ikke er tilfredse med gengivelsen af nogle af de testresultater, som er med i programmerne. For os på TV2 er det meget vigtigt, at vores medvirkende føler sig godt behandlede, og at de kan genkende sig selv i programmerne.

- Alle medvirkende har derfor også på forhånd set og godkendt deres medvirken, siger redaktør Liv Michelsen.