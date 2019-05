Deltog i eksperiment på DR: Nu er hun gravid

I otte afsnit kunne tv-seere tilbage i februar følge ti unge danskere, der blev sat sammen i et kollektiv af DR3 som et socialt eksperiment i programmet 'Mit hemmelige match'.

Inden de flyttede sammen, fik de taget omfattende personlighedstests, så eksperter på forhånd kunne forsøge at forudse, hvem der ville ende som venner, hvem der ville ende i konflikt, og hvem der havde potentiale til at blive kærester.

Et af kollektivets to par var Marianne og Marc. De to holdt sammen, efter kameraerne blev slukket, og kærligheden brænder i dag over et halvt år efter optagelserne stadig.

Faktisk så meget, at parret nu venter et barn sammen.

Det fortæller Marianne til Ekstra Bladet.

Ifølge hende var graviditeten dog ikke helt planlagt.

- Vi blev meget overraskede, men også utroligt glade, da vi fandt ud af det, for vi har jo ikke været kærester i så lang tid, men vi mente begge, at det føltes rigtigt. Så der var ikke så meget at diskutere der, siger hun og afslører, at den lille ny er sat til at komme til verden 25. oktober i år og dermed på Marcs fødselsdag.

Marianne og Marc smiler ekstra stort for tiden. Foto: Privatfoto

Glæder sig

Ifølge Marianne kan parret ikke vente til, at den lille ny kommer til verden.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg glæder mig mest til ved at blive mor. Det er jo svært at sige, da jeg ikke har prøvet det før. Men jeg glæder mig bare til hele eventyret, som er i vente, og jeg glæder mig specielt meget til at opleve det hele med Marc, siger hun.

Efter Marianne har fundet kærligheden sammen med Marc, har hun valgt at rykke teltpælene op og flytte til Hillerød fra Odense, hvor hun boede.

- Vi har det dejligt begge to. Vi har dog travlt med arbejde og træning, men vi får også hygget os sammen, både alene, men også med vores familier, og nu bor vi sammen i Marcs lejlighed i Hillerød. Jeg er flyttet fra Odense, og det har været rigtig godt at flytte væk. Jeg havde egentlig planlagt at flytte, inden jeg mødte Marc, siger en glad Marianne.

På Instagram har hun ligeledes sat et par ord på de glædelige nyheder:

Hele kollektivet fra 'Mit hemmelig match' samlet. Foto: DR/Mastiff

Noget helt særligt

Tidligere har Marianne fortalt til Ekstra Bladet, hvad det var hun faldt for ved Marc, da de begge deltog i DR3-programmet.

- Marc er noget helt særligt. Han er den eneste, der nogensinde har fejet benene væk under mig så hurtigt, og han får mig til at grine... Jamen, han er helt perfekt. Jeg har aldrig følt sådan før, lød det dengang fra den forelskede 25-årige om sin jævnaldrende mekaniker-kæreste.

Her fortalte hun også, at det var noget helt særligt, at blive forelsket for rullende kameraer.

- Det var selvfølgelig lidt underligt, at man skulle udtrykke sine følelser, mens der var andre, der så det. Det plejer jo at være mere intimt. Men det føltes dejligt alligevel.

Hun er ikke i tvivl om, at hun og Marc ikke ville have fundet sammen, hvis det ikke havde været for programmet på grund af geografien.

- Så der skylder en stor tak til DR, fortalte hun.