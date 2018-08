'Den store bagedyst': Se peniskagen alle griner af

I Danmark har vi oplevet, hvor store følelser en kage kan vække hos folk.

Og danskerne er ikke alene.

I England er de også ganske glade for en skive kage, og da det seneste afsnit af den britiske udgave af 'Den store bagedyst' løb over skærmen, fik flere et chok.

For som dekoration valgte deltageren Dan at pryde sin selfie-kiks med et billede, der betyder meget for ham; nemlig et hvor han holder sit nyfødte barn, som er viklet ind i et tæppe.

Hvad ser du? Foto: Channel 4

Men måske lyserød ikke var det bedste valg af farve. Seerne så i hvert fald noget helt andet.

Dan’s baby looks like a penis but ok #GBBO — ♡clemo♡ (@princessclemo) August 28, 2018

Den ene dommer forklarede, at det mere lignede en reje i hans optik. Og på tv lignede det altså en penis.

Biscuit Dan cradling a biscuit penis is the Bake Off i’m here for tbh #GBBO — Steph (@SenoritaPoopRat) August 28, 2018

My mother has been creasing herself laughing for a good 15 minutes now over the penis biscuit #gbbo — Chryslop (@ChrsHslp) August 28, 2018

Drama i Danmark

Den stakkels Dan kan trøste sig med, at kager simpelthen bare har det med at sætte folks sind i kog. Det har vi som nævnt også oplevet herhjemme, hvor den ubetinget største skandale i Bagedysten må være den, der går over i historien som 'Gunnar-gate'.

Temaet var mandehørm, og dette var Gunnars version af en polterabendkage. Den faldt ikke i dommernes smag. Foto: Carsten Mol/DR

Det skete, da Gunnar - ifølge dommerne Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen - fuldstændig havde misforstået temaet mandehørm og lavet en polterabend-kage, der ifølge dem ikke maskulin nok.

Det fik de sociale medier til at koge, og DR blev beskyldt for at være stereotyp og sexistisk af det politisk korrekte borgerskab.

Røvkagen

Og Gunnar er ikke den eneste. I 2014 var det Mettes superhelte-kage, der blev beskyldt for at være plagiat.

Mettes kage (t.v.) var vist temmelig inspireret af en kage, hun havde fundet på nettet. Foto: DR/Conny Kaalund O'Carroll

Og så må vi naturligvis ikke glemme Iben Devanties famøse røvkage, der også blev heftigt diskuteret på sociale medier.

Ibens røvkage har skrevet sig ind i bagedyst-historien. Foto: DR/Linette Odgaard

Den danske udgave af 'Den store bagedyst' vender tilbage med endnu en sæson senere på året.