Denne joke fik DR-optagelser til at gå helt galt

'Hvordan slår man ti fluer med ét smæk? Man klasker en somalier i øjet'.

Sådan lød det ifølge Ekstra Bladets oplysninger, da komiker Huxi Bach som en del af optagelserne til DR2-quizprogrammet 'Bruuns Stue' sagde ja til at læse en krænkende joke om en minoritetsgruppe op for en kvindelig statist fra netop Somalia.

Showet, som ifølge DR's egen beskrivelse skal udfordre både seere og gæster på deres grænser og krænkelsesparathed, kørte efter oplæsningen helt af sporet, da den somaliske statist, der var inviteret ind for at lytte til joken, angiveligt brød grædende sammen.

Over for Ekstra Bladet har vært på programmet, Rasmus Bruun, forklaret, at der var gået noget galt i briefingen af statisten.

- Så vidt jeg var orienteret, var statisten bekendt med vittigheden og det setup, der blev lavet, men det viser sig så, at der er gået noget galt i briefingen, fortæller Rasmus Bruun.

- Den kvindelige statist begynder at græde, og efter det er sket, er der flere, der ikke ønsker at fortsætte programmet, så vi tager en pause og taler om, hvad der er sket, siger han.

Han understreger dog, at debatten om joken efter hans mening er velkommen i programmet.

Rasmus Bruun er særligt kendt for radioprogrammet 'Den korte radioavis', som blev sendt på Radio24syv. Han lavede programmet med kollegaen Frederik Cilius.

- Det gør ikke noget for programmet, at det stikker i den retning. Det er den debat, man skulle tage, og det er også det, der er meningen med programmet, siger Rasmus Bruun.

Ifølge Rasmus Bruun blev det i forbindelse med optagelserne gjort meget tydeligt, at joken ikke var udtryk for Huxi Bachs holdning eller humor.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra komikeren, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Rasmus Bruun skal være vært på programmet 'Bruuns stue'. Foto: Seth Nicolas

Uenige

På Twitter og Facebook har programmet og ikke mindst den omtalte episode med den somaliske statist skabt debat, inden programmet overhovedet er blevet sendt.

En bruger skriver blandt andet:

'Fredagsunderholdning: Vi taler grimt til en person for at se, hvor meget der skal til at gøre dem kede af det', skriver vedkommende og slutter kommentaren med tre sure smileys.

En anden bruger er uenig.

'Programmet undersøger frivillige deltageres grænse - et sted, som jeg jeg tror, mange vil have godt af at kende lidt bedre. Og vi kommer næppe til at se de/den episode, hvor personen - den omtalte kvinder - græder i TV', skriver brugeren.

Der er flere brugere, som ifølge deres kommentarer var tilstede blandt publikum, der giver udtryk for, at selve episoden var ubehagelig, men at de oplevede debatten bagefter som fin. Ingen af disse brugere ønsker dog at uddybe deres oplevelse over for Ekstra Bladet.

Overvejer fremtid

Ikke desto mindre har episoden fået DR til at overveje, hvad der skal ske med programmet nu.

'Der er tale om en del af nogle optagelser på allerførste optagedag til et program, der først skal sendes om et stykke tid. Det er klart, at vi nu ser meget grundigt på, om det lever op til det, vi gerne vil med programmet. Den konkrete måde, det udvikler sig på under optagelserne, har vi undskyldt over for den medvirkende', lyder det fra programchef Lisbeth Langwadt i en mail.

Her fortæller hun ligeledes, at det endnu er uvist, hvad der skal ske med programmet i fremtiden.

'Vi er lige gået i gang med de allerførste optagelser til programmerne. Så hvordan programmerne ender er alt for tidligt at sige noget om', siger hun.

DR afviser desuden, at kvinden, der følte sig krænket under programmet, har modtaget penge eller andet i kompensation i forbindelse med undskyldningen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med DR, men de har kun ønsket at svare på spørgsmål via mail. Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra produktionsselskabet, der er involveret i optagelserne til 'Bruuns Stue'.

Håber stadig

Rasmus Bruun håber da, at programmet fortsat har en fremtid hos DR.

- Jeg er ikke klar over, hvor det ender henne i nu. I sidste ende er det jo DR's beslutning, men jeg ved, at både Huxi og Iben Maria Zeuthen (som også var en del af programmet, red.) har bedt om at få programmet til gennemsyn, siger han og fortsætter:

- Måske er det for kontroversielt til DR. Jeg er åbenbart lidt for grov i mine jokes. Men jeg er da ærgerlig over, hvis DR har bestilt et program, som de så alligevel ikke er klar til. Men jeg håber da, at programmet kommer til at fungere, og at produktionsselskabet har talt om, hvad det var, der ikke fungerede, og hvordan det skal gøres i fremtiden, så vi kan undgå en lignende situation.

- Synes du, det er på plads, at DR er kommet med en undskyldning?

- Hvis de mener, at der er noget at undskylde for, så synes jeg, det er helt fint.