- Der bliver hurtigt lidt indavl

Tv er en af illusionernes store holdepladser. Man ser aldrig de hullede bukser eller de svedige tæer i sandalerne. Alt det gemmer sig under bordet og overskygges helt af de pæne slips, flotte blazere og de kvindelige deltageres smukke kjoler.

– Vi ser skide godt ud, når vi har været i ’sminken’. Håret er sat og ansigtskuløren er perfekt, griner Frederik Cilius.

I ’sminken’ går det livligt til, og ifølge Frederik Cilius kommer alle til at ligne en million efter et besøg her. Foto: Stine Tidsvilde

At Frederik Cilius går med røven ud af bukserne, ses ikke, når musikken spiller. Foto: Stine Tidsvilde

Mathias Hammer har også fået pudret næsen og begge d’herrer er nu klar til sammen med deres hold at lade sig udfordre af quizværten Phillip Faber.

Tog fusen på alle

’Den klassiske musikquiz’, der netop nu er klar med en ny sæson, har tager fusen på alle og er gået fra at være et nicheprogram til at blive en quiz, hvor et bredere publikum nyder at se nørderne kloge sig på klassisk musik – og tilmed via et enkelt trut i hornet være i stand til at kende Mozart fra Bach.

Phillip Fabers blazere i Den klassiske Musikquiz vækker altid opsigt. Denne er dog bemærkelsesværdigt afdæmpet. Til gengæld vakte han jubel, da han på uigennemtænkt vis fik presset hovedet ind imellem et maleri og en luftballon, hvilket nok også er fjernet fra den endelige udsendelse. Foto: Stine Tidsvilde

Hammer hold kæmpede med deres tonerør, mens de forsøgte at afspille deres musikstump efter de kulørte noder, de havde fået tildelt. Både kaptajnen, fløjtenisten Isabella Hübener og soloklarinettist i Det Kgl. Kapel John Kruse kom på hårdt arbejde til stor moro for modstandere og publikum. Foto: Stine Tidsvilde

Kaptajn Cilius og hans besætning af nørder: Pianiasten Tanja Zapolski og lektor i musikhistorie Søren Schauser fornøjede sig med musikernes rigtige udgave af den stump musik, de skulle gætte. Foto: Stine Tidsvilde

I meget gamle dage sad folk og sagde ’Ih’, ’Åh’ og ’Naiiii’, når først Otto Leisner og Per Wiking og siden Alex Nyborg Madsen fik nørder til at gætte i ’Kvit eller dobbelt’.

Lidt den samme stemning indfinder sig i ’Den klassiske musikquiz’, for det er ikke nemme spørgsmål, Faber udsætter sine nørdhold for.

Klar til en ny omgang

Programmet er en ren DR-opfindelse.

De to populære radioværter og quizkaptajner kan deres kram, selv om Frederik Cilius mener, at Mathias Hammer er ti gange bedre end ham, når det handler om kammermusik. Den belevne og smilende Hammer erklærer, at ’hans beskedenhed forbyder ham at sige Cilius imod’. Det er ikke kun, når kameraet kører, at de to har det godt med hinanden. ’Jeg kan jo tåle at tabe’, fastslår Cilius. (Foto: Stine Tidsvilde)

Det kører på sin femte sæson, og de nye programmer begynder i september. Helt nøjagtigt d. 27.

Ekstra Bladet var med til optagelserne på den sprintnye omgang, der handler om kammermusik – og det med spritten gik igen over alt – eller næsten i hvert fald.

Trang til at kysse

Der var enkelte corona-udfald, f.eks. når ’klovnen’ Cilius pludselig følte trang til at kysse Faber og den slags, men det kan selv den strammeste tv-tilrettelægger ikke gardere sig imod. Og publikum jublede.

Alle vil gerne tage sig bedst muligt ud på skærmen. Det gælder også virtuose skønheder – her Isabella Hübener, fløjtenist og Tanja Zapolski, pianist. Det gælder også om at få de lånte smykker til at tage sig godt ud i nærbilleder. Detaljerne skal være i orden. Foto: Stine Tidsvilde

Hammer og Cilius har både tilsammen og hver for sig et stort publikum, men pt. overgås de nok af Faber, som med sin morgensang på DR har nået nye popularitetshøjder.

De tre har også det til fælles, at de er i 30’erne, er godt gift og er fædre.

Phillip Faber klapper lige de sidste ting af med det kammerensemble, DR har sammensat af sit symfoniorkester. Violin 1 Johannes Søe Hansen, Violin 2 Marianne Bindel, Bratsch Magda Stevensson, Cello Richard Krug, Fløjte Ulla Miilmann, Obo Eva Steinaa, Klarinet Johnny Teyssier, Fagot Audun Halvorsen, Horn Lasse Luckow Mauritzen og Flygel Rikke Sandberg. Musikerne får udleveret 8000 nodeark på en sæson, og musikken er anonymiseret, så ingen ved, hvad de skal spille, fordi man derved forhindrer enhver form for snyd. Foto: Stine Tidsvilde

Og ingen af dem har bevæget sig langt væk fra blå stue, da de traf deres respektive. Cilius mødte sin kone på konservatoriet, Fabers frue er operainstruktør og Hammers bedre halvdel er pianist som ham selv.

– Ja, der bliver hurtigt lidt indavl og fantasiløshed, mener Hammer, mens han storgrinende ryster på hovedet.