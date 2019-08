Derfor brød Christina sammen før tv-bryllup

Der gik nærmest panik i Christina Arenholdt Nielsen få minutter før, hun skulle giftes med Michael Sommer den aller første gang, de så hinanden.

Det er ikke så underligt, hvis nerverne sidder udenpå bryllupstøjet på deltagerne i kærlighedseksperimentet 'Gift ved første blik', og det var da også det, der skete for den 25-årige vordende brud.

Christina er 25 år og har været single i tre et halvt år. Foto: DR

- Selvom det måske ser sådan ud, var jeg ikke ved at få kolde fødder og jeg var på ingen måde ved at stikke af. Det var nerver. Jeg blev rigtig nervøs, siger hun til Ekstra Bladet.

Stort set samtidig, med at hun sagde ja til Michael Sommer, forsvandt Christina Arenholdt Nielsen nervøsitet.

- Vi havde god kemi fra starten. Jeg syntes, at han var rigtig dejlig, siger tv-bruden, der ikke tøvede med at kysse temmeligt dybt med sin mand ganske kort efter brylluppet.

- Vi kyssede allerede på vej til fotograften. Vi havde virkelig lyst til at kysse hinanden. Derfor var det heller underligt at kysse foran vores venner og familier under festen, siger Christina Arenholdt Nielsen og fortæller, at hun og Michael Sommer måtte invitere 20 gæster med til brylluppet hver.

Christina Arenholdt Nielsen havde ingen problemer med at få sine pladser ved festen fyldt ud.

- Både mine venner og min familie har bakket mig 100 procent op i det her. De synes, at jeg er modig og sej. Også på min arbejdsplads har der kun været positive reaktioner, siger Christina Arenholdt Nielsen.

Det er en ret rutineret mand, Christina Arenholdt Nielsen får i 'Gift ved første blik'.

- Jeg datede 300 om året, fortalte han kækt i aftenens premiereafsnit.

Michael Sommer er 27 år og er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Foto: DR

Overfor Ekstra Blader erkender Michael Sommer, at 300 dates om året er lige højt nok sat.

- Jeg kunne godt høre, at det lød helt vildt, da jeg havde sagt det. Jeg prøvede at sige til kameramanden, at han skulle slette det, men de sletter intet. Det, jeg prøvede at sige, var, at jeg har datet virkelig mange. Men det var nok nærmere en om ugen end en om dagen, siger han.

