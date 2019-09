Derfor brød han sammen på direkte tv

Da Oscar Bjerrehuus og Asta Björk var færdige med at danse samba til sangen 'Stayin' Alive' i 'Vild med dans' fredag aften, knækkede dommer Jens Werners stemme over, og hans øjne løb i vand, da han skulle bedømme dem.

Jens Werner væltede nemlig for to år siden på sin cykel i Værløse, hvor han bor, og styrtet resulterede i, at han brækkede flere ribben og punkterede en lunge. I de seks døgn, hvor han var indlagt, var sangen af disco-bandet Bee Gees med til at holde humøret oppe for den ellers så livlige dommer.

- Sangen betød overlevelse. I det øjeblik, jeg hører 'Stayin' Alive', så betyder det, at jeg har så mange ting at være taknemmelig for, og at man bliver nødt til at grave dybt, uanset hvor hårdt det er. Den sang har hjulpet mig videre med livet og så min fantastiske familie, siger Jens Werner til Ekstra Bladet, da showet er ovre.



Jens Werner sammen med sin familie. Foto: Mogens Flindt.

Han forklarer, at han faktisk troede, at han kunne udtale sig om deres præstation uden at blive påvirket.

- Lige i det øjeblik, hvor jeg kan se på mit papir, at jeg skal udtale mig til Oscar og Asta, så tænker jeg, at det er fint nok. Jeg koncentrerer mig om deres præstation. Men så kan jeg mærke, at jeg bliver mindet om den ulykke, siger Jens Werner, der hørte sangen omkring ti gange om dagen, mens han var indlagt i november 2017.

Efter indlæggelsen skulle han den følgende fredag igen være dommer på 'Vild med dans'. Det lykkedes kun med hjælp fra morfin, og hver gang, kameraet var væk, faldt han hen over bordet, har han tidligere fortalt.

Musikken spiller derfor en særlig rolle for Jens Werner i dag.

- Musikken bringer mig hen i nogen emotionelle retninger, som ingen andre ting eller noget medicin kan gøre. Musik er meget betydningsfuld for mig. Så det fik frit spil, fortæller han tydeligt overvældet.

Jens Werner har ikke fået mén efter den alvorlige ulykke og motionscykler stadig.



