Derfor brød hun sammen for åben skærm

Danseparret Sara Bro og Morten Kjeldgaard var målløse, da deres navn blev råbt under fredagens 'Vild med dans'.

- I så lidt overraskede ud?

- Lidt er vist en underdrivelse, siger Morten Kjeldgaard smilende til Ekstra Bladet efter udsendelsen.

De havde nemlig slet ikke forventet at gå direkte videre efter de i sidste uge endte i omdans.

- Vi havde regnet med, at vi skulle i omdans ligesom sidste gang, siger Sara Bro.

- Det er et kæmpe chok. Vi har lige stået og sagt for to sekunder siden, at vi forstår det stadig ikke helt, lyder det fra Morten.

Morten var måske også den, som blev mest forbløffet af de to.

- Da vores navne bliver råbt op, jeg ved faktisk ikke helt, om det var Sarah eller Christiane, der sagde det, der kunne jeg mærke, at jeg begyndte at gå, og så kan jeg huske, at jeg tænkte: 'Nej, nej, jeg må ikke gå, for de har ikke sagt vores navn endnu', siger Kjeldgaard og fortsætter:

- Jeg var simpelthen ægte bange for, at jeg var begyndt at gå frem, og det ikke var vores navne, de havde sagt.

- Det må jeg se på tv, det må eddermame have set dumt ud, siger han, mens hans dansepartner bryder ud i latter.

Sara og Morten scorede 39 point fra dommerne. Foto: Mogens Flindt

Rørt til tårer

Efter Sara Bro og Morten Kjeldgaard havde danset deres rumba, blev radioværten dybt berørt.

Det forsøger hun at sætte ord på, da Ekstra Bladet taler med hende efter udsendelsen.

- Jeg synes jo.... siger Sara Bro og leder længe efter ordene.

- Jeg synes, Morten laver nogle koreografier, som har et rigtig stærkt udtryk, som jeg vildt godt kan lide. Og så synes jeg bare, det er vildt, når Nikolaj Hübbe så forstår det, som vi har snakket om, og som vi har lagt følelser ind i, siger hun og fortsætter:

- Så er det vildt nok, at der sidder en helt fremmed person, og ligesom læser det, og forstår det, man gerne vil sige.

- Det blev jeg bare lige pludseligt helt ramt af, siger hun.