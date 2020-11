Derfor brød hun sammen i kulissen

Det hele blev en smule følelsesladet for værten Sarah Grünewald, da Sara Bro og Morten Kjeldgaard skulle på scenen.

De to skulle danse, mens Ida Corr sang Gnags nummeret 'Når jeg bliver gammel'.

Og det var en sang, der gik lige i hjertet på Sarah Grünewald, og under generalprøven lod hun derfor tårerne flyde.

Den garvede værtinde valgte derfor at holde sig ude på gangen, da sangen spillede live i studiet fredag aften.

Det fortalte hun til den fremmødte presse efter showet var afsluttet.

- Jeg kunne ikke komme igennem generalprøven, så jeg turde ikke se det. Der er ikke noget mere frygteligt end en vært, der ikke kan tage sig sammen og gennemfører et program, jeg skal guide vores dansere igennem, så nytter det ikke noget, at jeg står og stortuder.

'Lummer' bommert: - Det gav mening i mit hoved

Smart trick

Sarah havde fundet på et godt trick til ikke at blive påvirket, mens musikken spillede.

- Jeg var bare meget berørt, så better safe than sorry. Så jeg valgte at gå ud på gangen og sige nogle 'banke på'-jokes, faktisk.

Værten har dog ingen forhistorie med sangen, det var en af dem, der virkelig rammer hende lige i hjertekulen.

- Nej, ingen forhistorie, jeg bliver bare meget rørt, og der er bare noget med Idas stemme. Jeg tudbrøler, når jeg ser toppen af poppen også, jeg skal derhen, hvor jeg hører det meget mere, så jeg bliver hærdet.

Fredagens 'Vild med dans' var noget atypisk, da ingen røg ud grundet coronakarantæne for to af de deltagende par.

Raser over dommerne: - Godt jeg ikke var der