Derfor brød hun sammen i kulissen

Spændingen blev trukket meget langt ud for Albert Rosin Harson og Jenna Bagge, der fredag aften blev råbt op som det sidste par, der er direkte videre til næste uges ’Vild med dans’.

Det var mere end Jenna Bagges nerver kunne holde til, og efterfølgende brød hun sammen i kulissen.

- Igen, igen, igen stod vi tilbage som en af de sidste. Det var frygteligt, lyder det fra Jenna Bagge.

- Jeg har det lige dårligt hver gang, fortsætter hun.

Også Albert Rosin Harson bliver påvirket af det, når afgørelsens time nærmer sig og pinen bliver trukket ud. Den situation har parret efterhånden stået i flere gang.

- Det er også sådan en underlig følelse, for når man står der, så siger man til sig selv 'Okay, så tager vi en god omdans'. Og jeg har accepteret hver gang, at det er os, der skal i omdans. Det er meget underligt, at man accepterer det med sig selv, at nu er det okay, at vi kommer i omdans, siger Albert Rosin Harson.

Den såkaldte 'dødsbanan', hvor parrene venter på at få dommen over deres dansefremtid, er uge efter uge den helt store følelsesmæssige rutsjebanetur for Jenna Bagge.

- Man når at blive ked af det, og det er også derfor, at jeg græder bagefter, for man når at være trist, fordi man tænker: 'Nu er det omdans. Vi skal give den hele armen. Men jeg er ikke klar på, at det slutter', så man når helt derned, men når de så siger ens navn, er man jo mega lykkelig. Men der er samtidig bare en helt masse følelser, som presser sig på, siger Jenna Bagge, der fredag aften fik de følelser at føle helt tydeligt.

- Så jeg græd lige en masse ude bagved, siger Jenna Bagge og bliver afbrudt af sin dansepartner.

- Men det var glædestårer. Hun tuder ikke over, at vi er gået videre, griner han.

- Nej, det var virkelig ikke det. Det var virkelig fordi, jeg var sikker på, at vi skulle i omdans, så jeg nåede lige at bygge alt det der op - vi gør det igen, og så skete det ikke, og så kunne jeg ikke holde det tilbage, og jeg var bare sådan: 'Tak', siger Jenna Bagge.

Albert og Jenna gik sikkert videre til næste uge med god hjælp fra seerne. Foto: Mogens Flindt

Hvordan det går alle parrene videre i 'Vild med dans', kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.