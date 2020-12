Derfor brød hun sammen

Lørdag aften stod Albert Rosin Harson og Jenna Bagge i omdans for første gang i årets 'Vild med dans'.

Selvom de klarede sig igennem den nervepirrende omdans, hvor Sara Bro og Morten Kjeldgaard i sidste ende måtte forlade konkurrencen, var de stadig noget berørte, da Ekstra Bladet mødte dem efter lørdagens afgørelse.

- Jeg kunne godt mærke på Jenna, da vi stod derude, at hun rystede meget i benene, ikke? Jeg skal slet ikke spille mig fri overhovedet. Jeg var pissenervøs, sagde Albert og fortsatte:

- Men jeg fik det vendt til at kigge dig (Jenna, red.) i øjnene og sige, at nu nyder vi denne her dans, for jive har været min yndlingsdans, så det har været den perfekte dans at være i omdans i, og at vi så gik videre - det var bare toppen. Vi er meget, meget glade, lød det videre fra skuespilleren.

En rørt Jenna Bagge. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Græd i kulissen

Jenna fortalte samtidig ærligt, at især hendes følelser sad helt ude på tøjet, og at hun havde grædt flere gange under lørdagens 'Vild med dans'.

- Jeg blev virkelig ramt og rørt. Jeg er virkelig taknemmelig for, at vi fik lov at gå videre. Jeg var bare slet ikke lige klar til, at det sluttede, og det gjorde det ikke, og så var der lidt mange følelser. Tårerne fik frit spil, sagde hun og fortsatte:

- Jeg tror bare, at jeg synes, vi har noget helt særligt sammen, og det vil jeg bare gerne have fortsætter så længe som muligt. Jeg tror, vi kan komme med noget fedt og have det rigtig fedt i næste uge, sagde Jenna Bagge, der blev suppleret af sin partner:

- Jeg nyder virkelig at stå på det her gulv med Jenna, og det har virkelig været en øjenåbner for mig, at jeg bare skulle nyde denne her dans, og det gjorde jeg bare 100 procent. Så jeg glæder mig helt vildt til næste uge.

Jenna og Albert var et stort smil efter lørdagens dansekonkurrence. Foto: Mogens Flindt

Parret havde da også kun kærlighed til overs for hinanden, efter de lørdag havde fået den gode nyhed om, at de kunne fortsætte i programmet.

- Det var vildt sødt. Du (Albert, red.) krammede mig sådan ti gange og sagde: 'Jeg kan godt lide at danse med dig'. Det er første gang, du har gjort det. Det var vildt sødt, og jeg kan også godt lide at danse med dig, grinede Jenna, mens hun gav Albert et ordentligt kram.

Lørdag skal parret så atter på gulvet i en samba.

Hvordan det går parret videre i konkurrencen, kan du se på lørdag klokken 20.35 på TV2 og TV2 Play.